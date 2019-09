Ultimo fine settimana per Mantignana in Settembre, tutti gli eventi in programma

Estate agli sgoccioli e ultimo weekend anche per la sagra Mantignana in settembre. In programma ci sono però ancora tanti eventi, a partire dalle serate danzanti, venerdì 6 settembre con l’orchestra Michelissimo, sabato 7 con Fabiola Cappelletti e domenica 8 con la Macchina del tempo. Sempre attiva anche la cucina, con il pollo all'arrabbiata a fare dapezzo forte, aperta dalle 19.30. Per i giovani, poi, giochi e musica dal vivo al Katooba Pub, con I principi di Galles che suoneranno la loro travolgente musica folk sabato 7 settembre.

Molto ricco il programma di domenica 8, giorno di chiusura della 48esima Mantignana in settembre. La mattina alle 9 ci sarà la possibilità di partecipare al terzo Motoraduno Mantignana oppure a una passeggiata introno alle colline della cittadina corcianese. Al rientro pranzo per tutti. Sempre domenica mattina si terrà anche la terza Esposizione amatoriale di cani di razza e meticci con la proclamazione del miglior cane Comune di Corciano 2019 (informazioni: Stefano 349.0981477, fains.87@gmail.com). Alle 18, invece, consueta messa festiva all’adiacente circolo Arcs e alle 19.30 esibizione dell’Asd Pattinaggio artistico San Mariano.