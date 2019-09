Ultimo appuntamento con "Estate a Sant'Anatolia di Narco", arriva lo spettacolo Kalinka

In arrivo gli ultimi appuntamenti per il cartellone ‘Estate Sant’Anatolia di Narco’. Domenica 8 settembre alle 21, nella palestra comunale in via Aldo Moro, va in scena ‘Kalinka’, spettacolo teatrale che rappresenta un viaggio nei personaggi del circo tradizionale attraverso l’uso del linguaggio di circo contemporaneo. L’ingresso è libero. Lo spettacolo si inserisce nell’ambito di ‘Arriva il teatro’, progetto, alla seconda edizione, che punta a diffondere il teatro nei luoghi colpiti dal sisma del 2016. Il progetto è curato da Fontemaggiore Centro di produzione teatrale e sostenuto dal Ministero per i beni e le attività culturali con la collaborazione dei comuni aderenti.