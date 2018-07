Ultimissime ore per la mostra di Stefano Chiacchella “Aperitivo d’arte”

Ultimissime ore per visitare, e apprezzare, la mostra di Stefano Chiacchella “Aperitivo d’arte”, al Bistrot di piazza Matteotti. Tra un paio di giorni subentrerà – dello stesso artista – “Jazz e dintorni”, una serie di tele completamente dedicate al jazz e ai suoi protagonisti.

Come di consueto, l’esposizione verrà grandemente apprezzata dai numerosi ospiti che invadono gioiosamente la Vetusta per accedere ai concerti in arena, piazze, giardini e teatri. Chiacchella – egli stesso pianista “senza vergogna” – ha particolarmente cari i temi di carattere musicale. I personaggi del pentagramma balzano dalle sue tele conquistando ammirazione e simpatia.

Lo stesso Renzo Arbore, qualche anno fa, ebbe modo di apprezzare un quadro che lo effigiava, con tanto di clarinetto, accanto alla regina del soul Aretha Franklin. Siamo sicuri che analogo esito avremo piacere di riscontrare anche quest’anno. Noi ci saremo e ne daremo conto ai lettori.