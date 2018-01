In diretta satellitare dal prestigioso teatro londinese arriva "Il Rigoletto"

Martedì 16 gennaio alle 20.15 negli UCI Cinemas prosegue la stagione 2017-2018 della Royal Opera House di Londra, distribuita al cinema da Nexo Digital. Una stagione trasmessa in diretta satellitare dal prestigioso teatro londinese e composta da 12 titoli d’eccellenza. Il prossimo appuntamento sarà con Rigoletto, l’opera di Verdi nella produzione del regista David McVicar interpretata da un cast superlativo, che vede protagonisti Dimitri Platania, Lucy Crowe e Michael Fabiano. La direzione dell’orchestra è invece affidata allo straordinario Alexander Joel.

L’opera racconta di un buffone alla corte del libertino Duca di Mantova, maledetto dal padre di una delle vittime del Duca per le sue risate irriverenti. Quando il Duca seduce Gilda, la figlia di Rigoletto, sembra che la maledizione si avveri. La produzione di David McVicar mette in evidenza la crudeltà che imperversa nella corte di Mantova, dove cortigiani dagli abiti sontuosi sono dediti a orge, accompagnati dalle inebrianti e vigorose danze di Verdi. Fra i numerosi brani salienti di Rigoletto figurano l’esuberante “La donna è mobile”, in cui il Duca ostenta il suo disprezzo per le donne, i duetti di Gilda con Rigoletto e col Duca e il magnifico quartetto del terzo atto, nel quale le voci si intrecciano mentre la storia si avvia verso la sua tragica conclusione.

Le multisale che proietteranno Rigoletto il 16 gennaio alle 20.15 sono: UCI Arezzo, UCI Showville Bari, UCI Bicocca (MI), UCI Meridiana Casalecchio di Reno (BO), UCI Firenze, UCI Fiumara (GE), UCI Orio (BG), UCI Perugia, UCI Piacenza, UCI Porta di Roma, UCI Reggio Emilia, UCI Torino Lingotto, UCI Bolzano. Il prezzo del biglietto è di 15 euro per l’intero, 12 euro per il ridotto e 10 euro per i convenzionati. È possibile acquistare i biglietti presso le casse delle multisale aderenti, tramite App gratuita di UCI Cinemas per dispositivi Apple, Android e Windows Phone e sul sito www.ucicinemas.it. I biglietti paper-less acquistati tramite App e i biglietti elettronici acquistati tramite sito danno la possibilità di evitare la file alle casse con –FILA+FILM. Il pubblico può comunque acquistare i biglietti anche tramite il call center (892.960) e le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto. Per maggiori informazioni visitare il sito www.ucicinemas.it o la pagina ufficiale di Facebook di UCI Cinemas all’indirizzo: www.facebook.com/home.php#!/ucicinemasitalia