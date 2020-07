Two for Tree and Orchestra: Umbria Jazz 'ospite' all'Università di Perugia

Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura suoneranno dai rami del cedro, l'Orchestra da Camera di Perugia intorno al tronco. "Un concerto emozionante in linea con gli impegni e le azioni intraprese a sostegno di politiche e comportamenti improntati alla sostenibilità ambientale" spiegano gli organizzatori di Umbria Jazz presentando 'Two for Tree and Orchestra' l'evento che il 19 luglio porterà il Jazz all'Università di Perugia. Il concerto è in programma alle 20.30, con 86 spettatori in presenza nel rispetto delle norme anti Covid e su prenotazione, ma sarà trasmesso anche in streaming da Radio Monte Carlo e Ministero degli Affari esteri.

Il contributo dell'ateneo all'evento “è finalizzato ad affiancare all'esperienza musicale un momento di approfondimento e comunicazione scientifica multidisciplinare che mantiene l'albero al centro della narrazione", spiega Palazzo Murena. Da qui prende il via il progetto 'Alberi di Conoscenza', ovvero “12 illustrazioni realizzate dagli artisti Aurora Stano e Marco Leonbruni e 12 schede di approfondimento che raccontano gli alberi da diversi approcci disciplinari”. 'Alberi di Conoscenza' è anche “una mostra che sarà inaugurata il 16 luglio e resterà visitabile fino alla fine dell'estate” e “un pre-evento di Sharper, la Notte Europea dei Ricercatori” che quest'anno si terrà il 27 novembre.