Tutto pronto al Quasar Village per la Fiera del Disco, mostra per gli amanti del vinile e non solo

Al Quasar Village di Ellera di Corciano è in arrivo un weekend per veri appassionati di musica e collezionismo. Sabato 26 e domenica 27 ottobre, dalle 9 alle 21, torna l’appuntamento con la Fiera del Disco, una due giorni dedicata agli amanti del vinile tra rarità, nuove uscite e memorabilia di ogni genere. Organizzata da Ernyaldisko insieme all’associazione culturale ‘Per un pugno di dischi’, la manifestazione è arrivata alla sua undicesima edizione e fa parte ormai della tradizione del centro commerciale, che ha proprio la musica nelle sue radici dato che sorge proprio nell’area della storica discoteca ‘Quasar’.

Lp, 45 giri, cd, dvd, gadget: alla Fiera del disco ci saranno oltre quaranta espositori provenienti da tutta Italia con una vasta selezione di opere, per un’offerta che spazierà tra i più svariati generi musicali, dalla classica al punk, dalla dance all’hip-hop, dal jazz al metal. Un’occasione per comprare, vendere e scambiare dischi e incontrare persone che condividono la passione per la musica.

Per tutta la durata della manifestazione, l’emittente Max Radio trasmetterà le sue trasmissioni dalla postazione dedicata, in diretta dalla fiera. Inoltre, nella giornata di sabato 26 ottobre, alle 17, ci sarà la presentazione del libro ‘La storia della Disco music’, a cura di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, edito da Hoepli, con la prefazione di Gloria Gaynor, l’introduzione di Amii Stewart e le postfazioni di Mario Biondi e Ivan Cattaneo. Il libro è una storia completa sul genere musicale più esplosivo degli anni ’70, tra racconti, aneddoti e citazioni di icone e meteore della musica disco.

Domenica 27 ottobre, tra le altre cose, spazio anche allo sport (anche se virtuale) con la seconda edizione dell'A.C. Perugia E-sports King tour, primo appuntamento di quest’anno. Alle 14.30, all’interno del punto vendita ‘King sport’, il via al torneo con trentadue giocatori che si sfideranno al famoso videogioco ‘Pes 2020’ sulla consolle ‘Playstation 4’. Per maggiori informazioni e per iscriversi si può visitare il sito www.acperugiacalcio.com, andare sulla sezione E-sports e seguire la procedura guidata.