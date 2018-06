Tutto pronto per la seconda edizione di "Dialoghi a Spoleto" al Festival dei Due Mondi: il calendario di tutti gli incontri

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna con la sua seconda edizione Dialoghi a Spoleto tra gli appuntamenti in programma del 61° Festival dei Due Mondi di Spoleto. Condotti da Paola Severini Melograni, i ‘Dialoghi’ sono uno spazio di incontro e di confronto interamente dedicato alle donne, ai loro racconti e alle loro esperienze legate al cambiamento, alla conquista, alla difesa e alla salvezza del mondo.

Sabato 30 giugno, domenica 1, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 luglio, si terranno uno o più incontri durante la stessa giornata - della durata di un’ora e su tematiche diverse - per dialogare tra donne, di fronte a una platea aperta a tutti, e scoprire quanto hanno in comune pur rappresentando scenari diversi della società, per i ruoli che ricoprono, le responsabilità che investono o le professioni che svolgono.

Questa seconda edizione varca i confini nazionali ed è dedicata alle donne dello scenario internazionale. Sono donne che, non solo in Europa, rappresentano Governi o dicasteri come il Ministero della Difesa, cariche che fino a ieri erano affidate agli uomini; donne che, per meriti scientifici - culturali - umanitari, si sono aggiudicate importanti riconoscimenti, e donne ‘vincenti’ in ogni caso.

Arriveranno a Spoleto alcune delle personalità femminili più potenti del continente europeo come le signore Ministro della Difesa attualmente in carica Olta Xhaçka dell’Albania e Marina Pendes della Bosnia-Ergzegovina, a dialogo con Nessrin Abdalla comandante curdo dell'Unità di Protezione Popolare delle Donne, in un incontro a cui parteciperà il neo Ministro della Difesa Elisabetta Trenta. Dalla Tunisia ci sarà Ouided Bouchamaoui Premio Nobel per la Pace 2015 a dialogo con Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale; Anna Grassellino ricercatrice alla guida del Fermilab di Chicago sarà al tavolo insieme a Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente IEO-CCM (Istituto Europeo di Oncologia-Centro Cardiologico Monzino), Elena Tremoli Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino ed è stata invitata il nuovo Ministro della Salute Giulia Grillo. Incontreremo Roya Sadat, prima regista donna dell’Afganistan, insieme alla critica cinematografica Irene Bignardi; Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana impegnata nella lotta alla tratta, vincitrice di numerosi riconoscimenti, a confronto con Suor Gabriella Bottani coordinatrice mondiale della lotta alla tratta e responsabile dell’Associazione Talitha Kum.

E ancora, Olga Urbani imprenditrice del settore alimentare a dialogo con Shoshan Haran fondatrice e general manager di Fair Planet ed è stato invitato al dibattito anche il neo Ministro all’Agricoltura Gian Marco Centinaio.

Ospite attesa anche Valentina Battistini allenatore di calcio e fondatrice della serie “Quarta categoria”. Interverranno Marcelle Padovani esperta di malavita organizzata e corrispondente di Nouvel Obs, Luigi Manconi coordinatore UNAR - Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali. Verrà inoltre lanciata una campagna per la protezione del cuore delle donne italiane, un progetto a cura del Centro Cardiologico Monzino dedicato alle donne.

I ‘Dialoghi’ sono curati e ideati da Paola Severini Melograni (che condurrà i dibatti) Linda Laura Sabbadini per gli approfondimenti statistici, Filomena Greco, Nicoletta Di Benedetto per l’elaborazione del progetto, Clelia Piperno e Diva Ricevuto che si occuperanno dei rapporti con la Comunità Europea. La segreteria di redazione è di Andrea Battilana.

CALENDARIO INCONTRI

SABATO 30 giugno Inaugurazione Dialoghi

- Ore 17,00 “La donne salveranno il Mondo”

Introduzione con un saluto istituzionale di Luigi Manconi coordinatore UNAR - Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dialogano Suor Gabriella Bottani coordinatrice mondiale della lotta alla tratta di persone, e Stephanie Okereke Linus attrice nigeriana impegnata nella lotta contro la tratta. Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di Linda Laura Sabbadini.

Conclude Marcelle Padovani “La tratta o la malavita organizzata”.

DOMENICA 1 luglio

- Ore 17,00 “Le donne difenderanno il Mondo”

Dialogano Marina Pendes Ministro della Difesa della Bosnia ed Erzegovina e Nessrin Abdalla Comandante Curdo dell’Unità di Protezione Popolare delle Donne. Modera Paola Severini Melograni.

“I numeri” di Linda Laura Sabbadini.

Conclude Elisabetta Trenta, Ministro della Difesa della Repubblica Italiana.

VENERDÌ 6 luglio

- Ore 17,00 “Le donne cambieranno il Mondo”

Dialogano Roya Sadat prima donna regista in Afghanistan a dirigere film o documentari che raccontano le ingiustizie e le restrizioni imposte alle donne del suo paese, Cristina Narbona Ruiz Presidente del partito PSOE e Irene Bignardi critica cinematografica. Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di Linda Laura Sabbadini.

Saranno disponibili i volumi di Irene Bignardi.

- Ore 18,00 EVENTO SPECIALE: proiezione del film “A Letter to the President” di Roya Sadat.

SABATO 7 luglio

- Ore 11,30 “Le donne salveranno il Mondo”

Dialogano Ouided Bouchamaoui Tunisia, Premio Nobel per la Pace 2015, e Nicoletta Mantovani Pavarotti produttrice musicale e teatrale. Modera Paola Severini Melograni.

“I numeri” di Linda Laura Sabbadini.

- Ore 17,00 “Le donne salveranno il Mondo”

Dialogano Anna Grassellino scienziata del Fermilab di Chicago, Patrizia Sandretto Re Rebaudengo Presidente della Fondazione dell’Istituto Europeo di Oncologia e del Centro Cardiologico Monzino e Elena Tremoli Direttore Scientifico del Centro Cardiologico Monzino. Modera Paola Severini Melograni. “I numeri” di Linda Laura Sabbadini.

- Ore 18,00 EVENTO SPECIALE: Lancio della campagna per la protezione del cuore delle donne italiane.

DOMENICA 8 luglio

- Ore 11,30 EVENTO SPECIALE: Le Protagoniste della politica in Italia.

- Ore 17,00 “Le donne conquisteranno il mondo”