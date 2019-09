Tutto pronto a Norcia per l'Oktoberfest Nursina

Venerdì 6 settembre alle 19,00 prenderà il via la quinta edizione dell' Oktoberfest Nursina, una due giorni all'insegna delle atmosfere e del divertimento tipico della Baviera con prodotti gastronomici provenienti direttamente dalla Germania. Wurstel, kartoffen, crauti, stinco e birra tedesca, insieme alla tipica musica bavarese, con la presenza della banda della città di Altenstadt, accompagneranno le due serate, suggellando l'amicizia che lega Norcia alla Germania ed in particolare con la città di Ottobeuren. La manifestazione è realizzata in collaborazione con l’associazione Vecchi Leoni e l’associazione ‘Amici di Ottobeuren’. Domenica 8 settembre poi ancora musica con il concerto evento promosso dall' Anbima, Associazione Nazionale delle Bande Italiane Musicali Autonome. In Piazza San Benedetto alle ore 17 suoneranno i giovani delle bande Umbre e la Junior Band ANBIMA Marche. Una simbiosi di circa 130 musicisti per un evento che susciterà emozione. Sempre domenica si svolgerà la festa della Madonna delle Grazie. Dopo la celebrazione della Santa Messa alle 17, nel piazzale antistante il centro di comunità parrocchiale ci sarà la tradizionale merenda con giochi e animazione per bambini; alla sera poi cena e serata danzante. I fuochi d'artificio concluderanno sia la festa che il week end.