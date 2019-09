Tutto pronto al Barton Park per il concerto di Ronn Moss il 14 settembre

Fa parte del tour mondiale “Usa meet Italy” della star americana Ronn Moss sarà ospitato nell'arena del Barton Park sabato 14 settembre alle 20.30, con ingresso libero.

Torna a Perugia così Ronn Moss, dopo aver accettato l'invito del Gruppo Barton, dopo le visite di qualche mese fa. Un concerto in versione acustica, uno spettacolo inedito e dall'atmosfera intima, in cui il musicista e attore americano sarà accompagnato sul palco da una band di artisti italiani. Un’occasione per vedere da vicino e apprezzare le qualità artistiche di uno dei personaggi più amati del piccolo schermo, che per tre decenni, nel ruolo di Ridge Forrester in Beautiful, ha fatto compagnia a milioni di famiglie italiane.

L'evento gratuito chiude la programmazione dell'estate 2019 al Barton Park, dopo tante manifestazioni che hanno reso esaltante la stagione inaugurata da Cheryl Porter lo scorso settembre.

Il tour “Usa meet Italy”, prodotto da Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia, è distribuito in esclusiva da TGC Eventi sul territorio nazionale.