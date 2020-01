Tutte le "Befane" in arrivo a Perugia e dintorni

Le Befane in provincia di Perugia arrivano con ogni mezzo per allietare i bambini a anche i grandi.

Non c’è possibilità di perdere l’arrivo della vecchietta con il naso adunco, che coincide con la venuta dei Re Magi nel presepe e che, amaramente, tutte le feste porta via. Sarà per contrastare tanta amarezza che la Befana riempie le calze per i bambini di dolcetti e caramelle?

Lo scoprirete solo recandovi in uno di questi posti ad attendere dal cielo la vecchietta.



Per gli amanti dell'emozione, la Befana più "alta" d'Europa sarà quella che scenderà dalla cupola della Basilica di Santa Maria degli Angeli: sono i Priori Serventi di Sant'Antonio Abate 2020 che organizzano l'evento, in cui - una volta a terra - la vecchina dispenserà dolci e cioccolatini a tutti i bimbi presenti che l'avrnano attesa con il naso all'insù.

Dal cupola al parapendio, anche ad Assisi la simpatica vecchietta non si risparmierà inacrobazie, giungendo letteralmente in volo tra i bambini di Rivotorto direttamente dal Monte Subasio.

Anche a Spoleto la Befana non sarà da meno: con l'aiuto del Comitato Croce Rossa cittadino, la vecchietta verrà giù il 6 gennaio dal campanile di San Gregorio.

Per chi si troverà a Foligno, già dal 4 Gennaio si potrà visitare il mercatino in piazza della Repubblica, ma l'evento culminante sarà il 6 la discesa della Befana dal Torrino, per un volo di 75 metri (affidato all'esperienza dei Vigili di Fuoco del distaccamento di Foligno.

Meno acrobatica, ma sempre molto apprezzata, sarà la Befana di Montone, che si presenterà in piazza Fortebraccio alle 18.30.

Dalle acque del Lago Trasimeno fino al pontile di Sant'Arcangelo di Magione, la Befana sbarcherà con dolciumi per i più piccoli. Nella zona del comune magionese da non perdere anche il presepe vivente nel piccolo borgo di Antria.

Bastia Umbra gioca d'anticipo e, con un labortaorio per i bambini in piazza Mazzini, da appuntamento ai piccoli il 3 Gennaio. Il 5 invece, nel centro storico della cittadina, si animerà nuovamente il suggestivo presepe vivente, in cui si attenderà l'arrivo dei Magi ad adorare il piccolo Gesù.

Infine la città di Perugia offrirà più occasioni per incontrare la vecchietta dal naso adunco: dalla tradizionale Befana sui pattini del 5 gennaio alla Befana del Vigile, in centro storico, dove arriverà - stavolta su gomma - anche la MotoBefana. E poi ancora i concerti dell'Epifania, le mostre, il Natale solidale con i nonni di Fontuovo e presso il Comitato Daniele Chianelli e tante altre iniziative per tutti i gusti.