Presentato in Galleria il Catalogo di "Tutta l’Umbria una mostra", curata da Cristina Galassi e Marco Pierini

“Tutta l’Umbria una mostra. La mostra del 1907 e l’arte umbra tra Medioevo e Rinascimento”. Una operazione di ricognizione regionale, quella della quale si è parlato presso la Sala Conferenze della Galleria Nazionale dell’Umbria presentandone il catalogo. Con due mesi di (programmato) ritardo. “Per più di un buon motivo”, spiega Marco Pierini, il direttore. “Innanzi tutto, perché 26 opere andavano adeguatamente riprodotte, fotografandole come si deve” (e qui cita lo splendido lavoro dell’ottimo Sandro Bellu).

“E poi – aggiunge – per avere l’occasione di vederle nelle rispettive sale e studiarle”. Insomma: prendersi un mese e oltre “per solleticare idee e sollecitare riflessioni”. Si capisce, dunque, che questo evento è, e vuol essere, un’occasione di studio e approfondimento, oltre a fornire materiali a futuri studiosi che, in prospettiva, si accingeranno a innovative investigazioni.

Infatti la mostra racconta oltre tre secoli di storia e non trascura nessuna espressione d’arte, non limitandosi a riproporre la grande mostra del 1907. La rappresenta, per così dire, in sedicesimo. Un esempio: le ceramiche, in quella del 1907, erano 400, mentre qui sono 130. Ma bastano, comunque, a fornire un’idea sufficientemente esaustiva del panorama artistico in esame.

Centoundici anni dopo quella storica esposizione, si può tentare di fare il punto. E in modo moderno, dinamico, tenendo conto di contributi scientifici eccellenti o faziosi, riportati in biblio con esaustività. Il catalogo dell’esposizione, Edito da Silvana Editoriale, è ben fatto, porta schede di Marzia Sagini, contiene contributi critici di Cristina Galassi e Marco Pierini, curatori della mostra, e di Alessandro Angelini, Giulio Busti e Franco Cocchi.

Cristina Galassi ricostruisce l’iter organizzativo e i percorsi della mostra del 1907, con precisi riferimenti anche all’allestimento e alla promozione dell’evento. Marco Pierini analizza la storia critica delle più significative opere medievali esposte e smonta il luogo comune che vedeva l’arte umbra dell’epoca dipendente dalle tradizioni fiorentina o senese. Anticipazione golosa: per settembre, si annuncia la mostra “L’altra Galleria” che recupera e mette in tavola 100 opere “celate”, corredandole di schede che ne consentano un’adeguata contestualizzazione.