T.Urb.Azioni propone una nuova "Notte brava" per sostenere il progetto civico "Re Take Parco Sant'Angelo"

Mancano ancora circa 40 giorni alla chiusura della campagna di raccolta fondi necessaria per le azioni di rigenerazione del Parco Sant’Angelo, la campagna ‘Re Take Parco Sant'Angelo’

Per questa dinalità il 20 settembre prossimo in Corso Garibaldi torna una nuova ‘Notte brava – Edizione di settembre’, evento targato ‘T.Urb.Azioni – Azioni urbane con il turbo’ per la riqualificazione di Corso Garibaldi e dello storico parco cittadino.

Tutto per sostenere il crowdfunding per la riqualificazione del Parco Sant'Angelo, realizzata all’interno del progetto ‘T.Urb.Azioni’ ideato per la creazione di una comunità di riferimento per rigenerare e far rivivere lo storico quartiere del centro storico cittadino.

Sotto i riflettori c’è ancora il quartiere del Borgo d’Oro, alle prese con una stagione di rinascita, che si caratterizza per essere l'unico punto della città dove trovare un melting pot di cucine da tutto il mondo. Gli esercenti di Corso Garibaldi, l’Associazione Vivi Il Borgo e l’Associazione Ya Basta! Perugia, all’interno del progetto T.Urb.Azioni e con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia (che ha finanziato il progetto ‘Turbazioni per corso Garibaldi’), presentano il 20 settembre la ‘Notte brava di corso Garibaldi’. Tutto si svolgerà in quella che ormai è considerata la vera e propria “Street food area” permanente del centro storico con un variegato mix di cucine: dall’italiana, passando per la perugina naturalmente, per arrivare però a quella greca, africana, cinese, taiwanese, indiana.

Programma

Dalle ore 19 cena lungo la via, con il naturale street food e take away lungo Corso Garibaldi con tavoli anche all’aperto per sperimentare le cucine etniche dei vari ristoranti.

Dalle 19 alle 24:30 spazio a cura dell’A.P.S. Ya Basta! Perugia per la raccolta fondi relativa alla campagna di crowdfunding del Parco Sant'Angelo.

Dalle ore 20 selezioni musicali a cura di BLAZE UP Mr.JOINT Selecta & Zionet, zona centrale subito dopo Sapore Greco.

Dalle ore 22:30 alle 24:30, concerto in piazza Lupattelli con gli emiliani Cucoma Combo, ensemble di 6 elementi; genere world \ afro music. Un concerto di alto livello con una formazione che ha partecipato a vari festival.

Campagna ‘Re Take Parco Sant'Angelo’

La campagna ‘Re Take Parco Sant'Angelo’ lanciata su produzioni dal basso si chiuderà il 31 ottobre. Con il denaro raccolto la comunità T.Urb.Azioni realizzerà più interventi di riqualificazione del parco, per far tornare a splendere questo fantastico luogo.

Chi vuole sostenere il progetto può fare una donazione liberale o scegliere tra tante ricompense frutto di collaborazioni tra le varie associazioni e i commercianti di Corso Garibaldi.

Donando 10 euro a ‘Re Take parco Sant'Angelo’ si può ricevere il "bouquet Sant'Angelo" una scelta di erbe aromatiche e officinali raccolte direttamente dalle volontarie di Vivi il Borgo. Con 25 euro si può scegliere la ricompensa "Assaggi Africani" una selezione di stuzzichini e drink per due persone, gentilmente offerto da Tay Four del ristorante Mandela. Con 30 euro sono ancora disponibili 4 aperitivi Garibaldi per due persone da Cammino Garibaldi. Con 40 euro c'è la visita guidata per due persone al museo diffuso degli strumenti musicali presso la Torre del Cassero. C'è anche una ricompensa di gruppo per chi donerà 200 euro: Wild Umbria organizzerà un percorso escursionistico urbano per gruppi da 20 persone massimo grazie all'uso dell'app "HUSH" (Hiking in Urban Scientific Heritage) con la quale si potranno scoprire gli aspetti naturalistici della città.