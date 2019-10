Tumori maligni al collo e alla testa, se ne è parlato a Gubbio in un convegno di specialisti

I tumori maligni della testa e del collo sono in aumento in tutta Italia. Per fare il punto sulla situazione, sabato 19 ottobre si è tenuta a Gubbio, presso il Park Hotel Ai Cappuccini, la prima edizione del congresso su questa patologia organizzato dall’Associazione “Naso Sano”. “I tumori della testa e del collo rappresentano in Italia circa il 5% di tutti i tumori maligni e si trovano al 5° posto come frequenza, in notevole aumento soprattutto a causa di una forte associazione con l’infezione da papilloma virus Hpv”. Lo ha spiegato il dottor Puya Dehgani-Mobaraki, responsabile scientifico del congresso e dirigente medico dell’unità operativa di Otorinolaringoiatria dell’ospedale di Gubbio-Gualdo Tadino della Usl Umbria 1.

L’evento, patrocinato dal Ministero della Salute, è stato inaugurato dal sindaco di Gubbio Filippo Stirati, dalla dirigente della Regione Umbria Paola Casucci e dal professor Valentino Valentini, presidente dell’associazione italiana di oncologia cervico-cefalica (AIOCC), i quali hanno focalizzato l’attenzione sulla prevenzione e sulla necessità di cooperazione tra figure professionali, enti ed associazioni.

Le relazioni hanno trattato tutte le novità in campo oncologico, sia clinico che chirurgico, con ospiti di rilevanza scientifica internazionale dell’Università Cattolica di Roma, dell’Istituto di ricerca Humanitas di Milano, direttori di dipartimento e dirigenti medici di Usl Umbria 1 e 2, dirigenti medici membri della associazione italiana di oncologia medica (AIOM) e dell’ospedale Santa Maria della Misericordia, tutti partner scientifici che hanno patrocinato l’evento assieme all’associazione eugubina per la lotta contro il cancro AELC.