Il mito continua: IV Coppa Città di Perugia in centro storico: moto d'epoca da urlo per il Trofeo Borgobello

L’Automotoclub Storico Assisano in collaborazione con il Lambretta Club Umbria organizzano per domenica 16 settembre la Rievocazione Storica IV Coppa Città di Perugia, Trofeo Borgobello – Trofeo Moto Perugina riservato a veicoli omologati ASI dal 1900 al 1954.

La manifestazione si svolgerà su un tracciato che ripercorre il circuito dell’edizione del 1954 della Coppa Città di Perugia. Un evento questo importante che si svolgerà nel pieno centro storico perugino, infatti la partenza dei centauri è prevista per le 9 del mattino da via Tuderte davanti all’ex segreteria dell’Università di Perugia. Il giro prevede l’arrivo davanti ITIS Perugia dove le moto gireranno per andare in via Romana e raggiungere il centro storico attraversando viale Indipendenza. La manifestazione si chiuderà con il pranzo al ristorante “Osteria San Vittorio” ad Assisi.