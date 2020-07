Trevi, sarà un weekend ricco di eventi nella città dell’olio Cinema all’aperto, mostre e presentazione libri

In arrivo a Trevi un altro ricco weekend di eventi da non perdere: si comincia con il “Cinema con vista” venerdì 3 luglio al Ninfeo di Villa Fabri con la proiezione della pellicola pluripremita “Joker” alle ore 21,30; sabato 4 luglio, sempe alla stessa ora, si potrà assistere alla proiezione di “Piccole Donne” tratto dall'omonimo romanzo di Louisa May Alcott. Il film ha ottenuto 6 candidature e vinto un premio ai Premi

Oscar, 2 candidature a Golden Globes, 5 candidature e vinto un premio ai BAFTA, 9 candidature e vinto un premio ai Critics Choice Award, 1 candidatura a Writers Guild Awards, 1 candidatura a Producers Guild, è stato premiato a AFI Awards, 5 candidature e vinto 2 NSFC

Awards. Domenica 5 luglio alle 21,30 verrà riproposto “Inside Out” (2015), film di animazione della Pixar che ha ottenuto 2 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar, 1 candidatura a David di Donatello, ha vinto un premio ai Golden Globes, 2 candidature a BAFTA, 3 candidature e vinto un premio ai Critics Choice Award, premiato a AFI Awards. Sabato 4 luglio, alle ore 19,00 a Palazzo Lucarini verrà inaugurata la mostra “Innovative Health” di Petr Davydtchenko. Per “La domenica dei libri” al giardino di Villa Fabri domenica 5 luglio alle ore 18,00 verrà presentato “Racconti per Cristina” di Lorella Natalizi, incontro con l’autrice.

