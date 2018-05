Trevi: passeggiata enogastronomica tra le colline olivate. Tutti i dettagli

Natura, attività all’aria aperta, enogastronomia di qualità, arte e storia. Tutti concetti che spesso identificano l’Umbria cuore verde d’Italia. Un mix di elementi che il centro commerciale PiazzaUmbra di Trevi intende ora offrire in un unico ‘pacchetto’ con l’evento ‘Cammina, gusta & ama’ in programma sabato 2 giugno. Nella giornata in cui si celebra la Festa della Repubblica si svolgerà, infatti, una passeggiata tra le colline olivate trevane, con tappe di degustazione, alla scoperta di alcuni dei luoghi più affascinanti e caratteristici del territorio.

Dotati di attrezzatura e abbigliamento adeguati all’escursione, ci si ritroverà alle 9 a Villa Fabri, nel centro di Trevi, dove si potrà visitare la storica struttura inaugurata nel 1603 e i suoi ricchi giardini. Quindi, colazione nell’area esterna con latte fresco e crostate offerte da Fattoria Morella e azienda agraria Sorelle Zappelli Cardarelli, e poi partenza alla volta dell’agriturismo Residenza Paradiso con sosta nel suo giardino panoramico e assaggio di bruschette con olio biologico e frutta in collaborazione con Avis. Il cammino riprenderà, quindi, attraverso la Fascia olivata e la Via di san Francesco in direzione della Chiesa di san Donato che verrà aperta per l’occasione. Qui, all’esterno della chiesetta romanica, è prevista un’altra degustazione, questa volta di salumi e formaggi. Il pranzo, a base di ravioli al ripieno di lumaca, spiedini di lumaca e lumache fritte si farà, invece, alla Lumacheria Terenzi, ristorantino rurale ai piedi del borgo di Trevi. Infine, ultima tappa, si arriverà al centro commerciale PiazzaUmbra per un dessert di saluto. A disposizione di tutti i partecipanti ci sarà un bus navetta per tornare nel centro di Trevi da dove si è partiti.

L’intero tragitto ha una lunghezza di circa cinque chilometri e per percorrerlo si impiegano circa tre ore. Per maggiori informazioni e iscrizioni consultare il sito www.centropiazzaumbra.it oppure telefonare allo 0742.677417.