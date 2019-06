A Trevi la magia del Trebbiano Spoletino: 28 produttori, degusti tutto a 10 euro, benvenuti a DeGusto dal 15 al 16 giugno

Manca poco per il terzo atteso appuntamento con deGusto Trebbiano & Food Festival: due giorni dedicati all’enogastronomia e alle tipicità locali, in programma il 15 e il 16 giugno 2019, in uno dei luoghi più suggestivi dell’Umbria. I protagonisti saranno circa 50 produttori enogastronomici, di cui 28 cantine produttrici di Trebbiano Spoletino, vitigno tipico di questa parte dell’Umbria.

Fabrizio Gentili, organizzatore della manifestazione - che nei precedenti 2 anni era stata ospitata a Spoleto - afferma che l’edizione di quest'anno “segna una svolta per deGusto: nuova la location, nuova la città. Trevi ci ha riservato una grande accoglienza, mettendo a disposizione i suoi gioielli, come la splendida Villa Fabri, il Complesso Museale di San Francesco e la Sala del Circolo di Lettura". "Non posso che ringraziare le cantine umbre che hanno ancora una volta partecipato numerose, oltre ai tanti produttori di eccellenze gastronomiche; segno che deGusto è ormai diventato un punto di riferimento nel settore eno-gastronomico regionale. Un grande ringraziamento oltre che all'Amministrazione, alla Pro Trevi e alla Comunità Trevana, va a tutta la fantastica squadra di deGusto, che in un anno particolarmente complicato, ha permesso, con passione e impegno, la realizzazione dell'evento”.

L’evento si aprirà sabato 15 giugno, alle 10.30, con il convegno dal titolo “Il Trebbiano Spoletino, tra storia, tradizioni e nuove opportunità”, presso il Complesso Museale di San Francesco. Il pomeriggio di sabato 15 e di domenica 16 giugno, si apriranno gli stand enogastronomici nella cinquecentesca Villa Fabri. I visitatori potranno così avventurarsi in un vero e proprio viaggio del gusto, fra prodotti di zona e i vini delle cantine del territorio che producono Trebbiano Spoletino. Il programma si articolerà fra degustazioni guidate, cooking show e laboratori, a ingresso libero. Quattro saranno le degustazioni guidate da importanti protagonisti del mondo del vino: Antonio Boco, Giampiero Pulcini e Davide Bonucci. Il filo conduttore sarà la scoperta delle vie del Trebbiano Spoletino, vitigno eclettico e poliedrico che ben si adatta alle differenti tecniche di vinificazione. Conosceremo i produttori che seguono una vinificazione tradizionale, attraverso la via dell’acciaio e del legno, il mondo degli orange wine, i vini spumanti ed i frizzanti ed i vini espressione di personali visioni e interpretazioni.

Uno spazio sarà dedicato anche ai più piccoli con animazioni e lezioni di cucina. Non mancherà neanche la musica con Dj set e live music il sabato sera. Un appuntamento imperdibile, in una cornice d’eccezione, che saprà conquistare turisti, appassionati e professionisti.