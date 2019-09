Trevi Benessere, la prima manifestazione dedicata alla salute e al benessere psicofisico promossa dalla Casa della Salute con Usl Umbria 2

Mancano pochi giorni all’edizione straordinaria di “Trevi Benessere - il week-end della salute”, la prima manifestazione in Umbria dedicata alla salute e al benessere psicofisico, in programma 21 e 22 settembre nel borgo umbro.

L’evento rimandato in maggio a causa del maltempo, propone attività sportive, meditazione, seminari, mostre, escursioni, visite mediche, attività olistiche al fine di divulgare corretti stili di vita, un’alimentazione sana e l’attività fisica come modi per vivere sani, così come promosso dal team della Casa della Salute di Trevi e della Usl 2 dell’Umbria.

Ad aprire “Trevi Benessere”, sabato 21 settembre alle ore 9.00 il raduno podistico non competitivo “In Memoria di Leonardo Cenci” a cui il Comune di Trevi ha voluto dedicare questa edizione, acquistando copie del suo libro il cui ricavato andrà alla causa dell’associazione “Avanti Tutta” a sostegno dei malati oncologici.

Il 21 settmebre alle ore 9 in programma anche il seminario dal titolo “Nuove prospettive nel III° millennio: attività fisica tra interventi sanitari e comunitari”, presso il teatro Clitunno. (Il seminario dà possibilità di n. 4 Crediti ECM. Le iscrizioni on-line nel Portale GURU saranno aperte fino a mercoledì 18 Settembre 2019).

Tante poi le attività in programma, tutte gratuite e su prenotazione: screening tramite pedana stabilometrica per valutare l’equilibrio e il rischio di cadute, misurazione di glicemia, pressione arteriosa, colesterolo per la prevenzione cardiovascolare, massaggi decontratturanti, sedute di manipolazione osteopatica, prove gratuite di ginnastica posturale in acqua, idrokinesiterapia di gruppo o individuale, tekar terapia, laser terapia.

La manifestazione sarà itinerante e vedrà coinvolti i luoghi della città più suggestivi. Dalla bellissima e poliedrica Villa Fabri, dal Teatro Clitunno al Palazzo Comunale, fino a spazi del Museo della Civiltà dell’Ulivo, la Casa della Salute ed il Centro di riabilitazione intensiva neuromotoria.

Trevi Benessere è promosso dal Comune di Trevi nell'ambito della sperimentazione ministeriale della Casa della Salute in collaborazione con l'azienda Usl Umbria 2, con il contributo della Regione Umbria (PSR Umbria 2014 – 2020), dell’Avis comunale di Trevi e di Federsanità Anci Umbria.