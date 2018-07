TreeTents Trekking IL PRIMO ED UNICO IN ITALIA

Tree Tents Trekking AVVentura

al Parco del Monte Cucco

Natura in Movimento in collaborazione con Forestalp Tour Operator promuove per la prima volta nel Centro Italia il Tree Tents Trekking.



Cosa significa Tree Tents Trekking?

Significa realizzare il sogno che tutti noi abbiamo avuto fin da bambini, ovvero dormire sospesi agli alberi per vivere a pieno la natura e il bosco, vivere emozioni e muoversi in compagnia accompagnati da esperte Guide Ambientale Escursionistiche di Natura in Movimento.



Come si svolge un Tree Tents Trekking?

Si tratta di un week end all’insegna dell'avventura, tagliato su misura per chi vuole vivere una esperienza nuova, emozionante e attiva!



Cosa serve per partecipare ad un Tree Tents Trekking Avventura?

Voglia di vivere emozioni in compagnia, adattamento all’avventura, sacco letto, torcia frontale, abbigliamento da trekking.



A tutto il resto pensiamo noi!

informazioni e Costi

Quota di partecipazione

€ 129,00 Adulti

La quota comprende

Guida Ambientale Escursionistica per tutta la durata del Tree Tents Trekking per la conduzione delle attività previste dal programma

Doccia calda presso l'area attrezzata dell'area sosta camping Monte Cucco in Val di Ranco

Cena tipica presso Ristorante “Da Tobia” Val di Ranco, bevande incluse

Pernottamento in confortevoli Tree Tents da 2 o 3 posti letto

Abbondante colazione al risveglio presso Ristorante “Da Tobia” Val di Ranco,

Visita Guidata in stile speleologico alla Grotta del Monte Cucco con Guide e attrezzature

Trasporto bagagli con servizio navetta dal punto di partenza al punto di arrivo

Assicurazione RCT



La quota non comprende

Pranzi al sacco del primo e del secondo giorno

Quanto non espressamente indicato alla voce “la quota comprende”



Distanza totale del Tree Tents Trekking:

Km 24 ben distribuiti nelle due giornate

Dislivello positivo del Tree Tents Trekking:

1.180 mt ben distribuiti nelle due giornate

Livello di difficoltà: E Escursionistico

Il week end prevede il pernottamento in treetents, è richiesto quindi un buono spirito di adattamento alla vita in natura.

I partecipanti dovranno essere dotati di sacco letto personale e abbigliamento adatto ad una permanenza di due giorni (una notte) all’aria aperta, zainetto pe escursione, borraccia e scarponcini da trekking.

Gallery