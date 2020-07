Tre perle uscite dallo scrigno del conservatorio Morlacchi in concerto per “La Grande Classica al Borgo”. Tre diplomati di rango nella nostra massima istituzione formativa musicale si sono esibiti nella Chiesa di S. Antonio abate di corso Bersaglieri. Presentazione in forma concertata dell’opera “Zanetto” di Pietro Mascagni.

Sulla scena il pianista Francesco Cucurnia, con le cantanti Paola Vero e Francesca Lisetto. Quest’ultima a interpretare, in chiave di contralto, il ruolo maschile di Zanetto. L’opera narra dell’innamoramento di un menestrello per una bella cortigiana fiorentina. Silvia, appunto, donna inquieta e insoddisfatta della vita che ha scelto di condurre. Fra lirismi e patetismi decadenti, la cortigiana fa di tutto per disamorare Zanetto per la purezza del cui amore si ritiene inadeguata.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Questo il plot di un’opera semplice, ma ricca di intermezzi musicali e passaggi declamati riservati a Zanetto. Personaggio che Francesca Lisetto interpreta con grazia e seduzione, mentre Paola Vero si cala nel ruolo dolente e rassegnato del suo alter ego di femmina perduta. Il pubblico ha mostrato un gradimento pieno e persuaso.