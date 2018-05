"Passignano for Sports": al Lago Trasimeno escursioni, training, fitness e vela

Sulle sponde del lago Trasimeno ha preso il via questa mattina (sabato) la prima edizione di “Passignano for Sports”. Un evento pensato per fare attività fisica dentro e fuori l'acqua, ma anche per rilassarsi all’aria aperta in compagnia di intrattenimenti musicali e prelibatezze locali.

La manifestazione è organizzata dall’associazione dei commercianti di Passignano, in collaborazione con il Comune, la Pro Loco e le associazioni sportive del paese. Per tutto il week end del 12 e 13 maggio sarà possibile fare escursioni, training, fitness, sup, mtb e vela. Nel programma della mattinata di oggi anche un interessante convegno sull’alimentazione sportiva dove il biologo nutrizionista Andrea Valigi e il farmacista Andrea Susta hanno illustrato le linee guida per una dieta completa e bilanciata.

Fino alle 17 via libera alle escursioni in sup, canoa e vela. Nel pomeriggio, alle 14, divertimento sportivo alla scoperta del lago in MTB con i ragazzi di 'Lake Bike' e alle 16 fitness outdoor sul lungo lago di Passignano curato da 'Green Gym'.

Tra gli eventi più attesi di domenica 13, alle ore 10, la gara nazionale di sup, circuito Italian Sup League, con atleti da tutta Italia. Ad aprire l'ultima giornata sarà il risveglio muscolare sulle sponde del lago alle ore 9. Dalle ore 10 partiranno le attività sportive tra percorsi in MTB, cross training outdoor, escursioni in sup – canoa e la possibilità di fare l’esperienza di una regata presso il Club Velico Trasimeno. Dalle ore 18.30 anche aperitivi a tema e musica nel lungo lago.