"Trasimeno Flipper Summer Camp", torna il centro estivo del Lago

Nel rigoroso rispetto delle norme anticontagio, torna anche quest'anno il “Trasimeno flippers summer camp”, campo estivo che coniuga sport, socialità e divertimento e abbraccia i territori di Passignano, Tuoro e Magione.

Il camp si terrà da lunedì 29 giugno a venerdì 10 luglio ad eccezione dei giorni di sabato e domenica, usufruendo di strutture all’aperto e al coperto.

Le iscrizioni, che si chiuderanno mercoledì 24 giugno, sono aperte a ragazzi e ragazze di età compresa fra i 6 ed i 13 anni. Saranno suddivisi in gruppi omogenei e seguiti da istruttori qualificati dalla mattina alle 8.30 fino alla sera alle 17.00. A causa delle restrizioni dovute all’epidemia di coronavirus, gli organizzatori fanno sapere che il numero di posti disponibili è limitato.

Questo il programma: ogni mattina dalle 8.30 si tiene il raduno presso le varie location dislocate sul territorio. I ragazzi vengono presi in consegna dai rispettivi allenatori e tutor. Una parte delle attività si svolge nel comune di Passignano, l’altra nelle strutture messe a disposizione dai Comuni di Tuoro e Magione.

A fine mattinata allenatori, tutor e ragazzi si riuniscono nei vari spazi predisposti per il pranzo. Quest’anno, in determinati casi, la pausa pranzo potrà avvenire con un sistema di turnazione. Nel pomeriggio le attività proseguono fino alle 16.30 ora in cui tutti i partecipanti si ritrovano per la chiusura nei vari punti di raccolta predisposti.

Non è previsto un servizio navetta per il prelievo e la riconsegna degli iscritti, né sono in programma spostamenti con mezzi di trasporto durante la giornata.