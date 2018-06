Tutto è pronto per la sesta edizione del Trasimeno Fitness Festival: tutti i dettagli

Tutto è pronto per la VI edizione del Trasimeno Fitness Festival in programma per il 16 e 17 Giugno 2018, organizzato con il Patrocinio del Comune di Castiglione del Lago, che si svolgerà anche quest’anno sul lungolago del paese.

Nella prima giornata di sabato, alle ore 10, Barbara Cappelli, l’istruttrice e personal trainer di kick & fit, di origine umbra, conosciuta anche come volto televisivo, aprirà la manifestazione con un programma di allenamento che vede la tecnica della Kick Boxing sposarsi con il fitness: chiunque avrà la possibilità di imparare le basi tecniche di questa disciplina.

Barbara Cappelli, chiamata da tutti “Babi” è una donna, mamma, personal trainer e istruttrice di kick boxing. Ama il suo lavoro che vive con grande passione. “Con la kick boxing ho imparato cosa vuol dire lavorare duro e fare sacrifici, perché per poter insegnare, amare e praticare uno sport del genere serve impegno, dedizione e pazienza; tutte qualità utili per metterti alla prova, per sbagliare e rialzarti, più forte e preparato di prima!”. Nasce come ballerina e modella: “Chi mi vede non assocerebbe mai la mia immagine a quella della fighter per eccellenza, ma attenzione… l’apparenza inganna!”.

Barbara Cappelli, parallelamente alla sua attività sportiva è anche Fitness influencer e cura il suo blog

Babi.fitness affrontando tematiche di health, food, personal care, training, travel & lifestyle supportate da interviste e confronti con personaggi del mondo sportivo e non solo.

A tal proposito, dichiara: “È la mia prima edizione. Sono felice quando in Umbria si lavora per spingere lo sport per realizzare progetti che risveglino la mia terra da una crisi che non può e non deve continuare. Vorrei che attraverso lo sport si ripartisse facendo conoscere al mondo posti meravigliosi come il Trasimeno che devono essere valorizzati anche grazie alla grinta dei giovani umbri che credono nel domani”. Barbara salirà sul palco con il suo consolidatissimo team di allievi: Jenny Benemio, Luciana Pedetti, Antonio Luca Russo e Rodrigo.

Completa la squadra l’amico dj Emanuele Mariotti in quanto, alla base di una lezione/viaggio avvincente c’è sempre la musica selezionata, curata, emozionante. Altri appuntamenti sportivi attendono poi Barbara alle preselezioni di Milano e Lanciano che la porteranno infine a Roma il 14 luglio a Bellator, in veste di intervistatrice ufficiale della manifestazione legata agli sport da combattimento.

Per Informazioni: info@trasimenofitnessfestival. it - www.trasimenofitnessfestival.i t +39 333 252 8388