Trasimeno coast to coast: tributo itinerante a De Andrè intorno al lago. Tutti i dettagli

Tour acustico intorno al Trasimeno sulle note di De Andrè. Promosso dal gruppo musicale “Anime Salve” di Panicale, il progetto si chiama “Trasimeno coast to coast” e nella settimana di ferragosto coinvolgerà le principali località del territorio. Un itinerario musicale acustico, da lunedì 13 a venerdì 17 che partirà da Tavernelle e toccherà vari centri storici che si affacciano sul lago Trasimeno (Panicale, S. Feliciano, Passignano, Tuoro, Castiglione del Lago). L’evento nel suo complesso dura cinque giorni in cui gli artisti si muoveranno da un paese all’altro con biciclette e carretti per trasportare gli strumenti e quanto altro di necessario. Lo spostamento degli artisti avverrà quanto più possibile lungo la pista ciclabile.

“Il nostro unico scopo – spiegano i promotori - è stare insieme emozionandoci con musica e poesia passando momenti di felicità, spensieratezza e confronto e coinvolgere quanta più gente possibile in questa “avventura” insieme”.

Di seguito il cronoprogramma dell’itinerario: