L'albero di Natale sulle acque del Trasimeno, domani l'accensione

L’associazione “Eventi Castiglione del Lago” ha presentato questa mattina a Palazzo Donini il programma di “Luci sul Trasimeno” un nuovo format dedicato alle festività natalizie che vede come grande evento centrale l’”Albero di Natale disegnato sull’acqua” che si candida ad entrare nel Guinness dei Primati come la più grande realizzazione natalizia sull’acqua del mondo.

Sono davvero “folli” sono i numeri: un chilometro di lunghezza, circa 70 pali portanti piantati nel fondo del lago, 2.590 lampadine LED perimetrali, 50 lampade interne e ben 5 chilometri di cavo. Il primo Albero di Natale disegnato sull'acqua sarà visibile ogni sera dal Parco della Rocca Medievale di Castiglione del Lago a partire da domani sabato 7 dicembre e fino al 6 gennaio 2020. Ha avuto un grandissimo successo l’iniziativa “Adotta una luce” che ha permesso ai cittadini di erogare un piccolo contributo alla realizzazione dell’opera: in poche settimane sono andate quasi tutte esaurite le 2.590 pergamene che certificano l’avvenuta adozione. Con questo contributo di 20 euro i cittadini e le associazioni hanno regalato un albero al paese che verrà piantato nel 2020, nel territorio castiglionese, con lo scopo di ridurre al minimo l’impronta ecologica del progetto. Un albero enorme quello di Castiglione, ma un “gigante buono” per l’ambiente che contribuirà a catturare le emissioni di Co2.

In questo mese non ci sarà solo l’Albero sull’acqua, ma presenteremo un vasto panorama di iniziative piacevoli e divertenti, di manifestazioni, spettacoli, concerti, proposte enogastronomiche, culturali, un convegno sul Trasimeno, sul vino e sull’olio. Tutti i week end dal 7 dicembre al 5 gennaio, e dal 24 al 26 dicembre, potranno divertirsi con "Favoloso Babbo Natale" e "Storie sotto l'Albero", racconti e laboratori per i più piccoli organizzati nel pomeriggio e “Castiglione del LEGO”. Una pista di ghiaccio per tutti i pattinatori sarà in funzione per tutto il periodo e un Luna Park nel Lungolago. La star del Natale sarà naturalmente l'Albero disegnato sull'acqua ma lo spettacolo non finisce qui: il Percorso del Belvedere sarà a pagamento e si aprirà con un bellissimo Presepe Monumentale e permetterà di entrare dentro il Teatro della Rocca dove ci saranno animazioni, spettacoli e il “video mapping” dentro le mura.

Domani l’atteso appuntamento alle ore 17 con l’accensione dell’Albero di Natale: madrina d’eccezione Rossella Brescia popolarissima ballerina, conduttrice televisiva e radiofonica, attrice e insegnante di danza.