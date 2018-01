TrasiMemo si trasforma in una piccola stamperia medievale: speciale laboratorio a Palazzo Baldeschi

Per un giorno TrasiMemo diventa una “piccola stamperia medievale”. Presso la Banca delle Memoria del Trasimeno è in programma domenica 7 gennaio un laboratorio speciale realizzato in collaborazione con Sistema Museo. A partire dalle ore 11 Palazzo Baldeschi aprirà le porte a bambini e famiglie per imparare, giocando, le antiche tecniche di stampa e dell'incisione a rilievo proprio come in una "Piccola stamperia medievale". I bambini scopriranno come si costruiva un libro al tempo dell'invenzione della stampa. Armati di guanti e grembiule realizzeranno una pergamena personalizzata attraverso l'utilizzo di un torchio a pressione, come nella xilografia medievale, e poi potranno scrivere il proprio nome con dei caratteri mobili. Il laboratorio didattico è pensato per i bambini, ma anche per i più grandi che vorranno scoprire quest'arte manuale.