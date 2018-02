Il Tangram di via Bonfigli, sotto l'Arco di Duccio, si fa sempre più internazionale

Prende i giri l’associazione Tangram con le sue qualificate iniziative di carattere culturale, specificamente orientate alla musica. Il prossimo evento è legato alla ricorrenza del secolo dalla morte di Claude Debussy.

L'Associazione “Ars et Labor” omaggia il grande compositore, considerato uno dei massimi esponenti dell'"impressionismo”, proponendo due delle sue ultime opere, le Sonate per violino e pianoforte e quelle per violoncello e pianoforte. L’esecuzione è affidata ai francesi, Florian Blot (violino) e Héloïse Piolat (violoncello).

Al pianoforte Christa Bützberger. Florian, insieme a Christa, suonerà anche la Sonata di César Franck, concertista e compositore virtuosistico e stimatissimo professore di organo al conservatorio di Parigi. Il concerto (21 febbraio, ore 19) è organizzato in collaborazione con l'Association culturelle Français d'Ombrie e si terrà al Borgo Bello, sotto la Porta di Duccio, al Tangram Design, in via Bonfigli, 12.

L'ingresso è a offerta minima di € 10, ma gli studenti pagano solo 2 euro e i bambini sono accolti gratuitamente. Come di consueto, in chiusura un aperitivo e quattro chiacchiere coi musicisti.