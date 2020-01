"Tradizione, che passione", a Cascia dal 17 al 19 Gennaio l'imperdibile appuntamento con le radici

Tradizioni, cultura e musica popolare la fanno da portagoniste a Cascia nei prossimi giorni. Torna in fatti l'evento “Tradizione che Passione”, la festa delle tradizioni rurali della montagna, ormai una vera istituzione per la città ed il territorio intero, che si svolgerà, grazie al lavoro congiunto tra il Comune e la Proloco Cascia-Roccaporena, da venerdì 17 a domenica 19 gennaio 2020. Si tratta di un meraviglioso viaggio nel passato, per tornare alle tradizioni, alle origini e all’identità storica del territorio e così valorizzarlo.

Il programma dettagliato

La prima tappa è il 17 gennaio, come da usanza, con i festeggiamenti in onore di Sant’Antonio Abate, organizzati dal “Comitato Santesi S. Antonio Abate di Cascia”, con la sentita partecipazione di tanti, autorità, abitanti, cavalieri e animali infiocchettati, così come vuole la tradizione secolare. Dopo la santa messa solenne delle 10.30 al Centro di Comunità di piazzale Dante, gli animali riceveranno la benedizione e daranno vita al corteo fino in piazza Garibaldi, con l’asta delle agnelle e il rinfresco. Durante la mattinata, inoltre, dalle 9.30 a Largo Elemosina, inizierà la costruzione di un’antica Carbonaia, struttura usata nel passato per trasformare la legna in carbone vegetale, alla quale parteciperanno come spettatori gli studenti dell’Istituto Omnicomprensivo “Beato Simone Fidati” di Cascia, i quali grazie alla spiegazione dello storico locale Omero Sabatini riscopriranno un’usanza antica ed affascinante, approfondendo il valore delle tradizioni e anche l’importanza di mantenerle vive. Contemporaneamente, si aprirà la Fiera della Tradizione ed il mercato di prodotti tipici e non solo, la Fattoria a cielo aperto con “Lu Stazzu” e “L’Aia” dove ci saranno animali, dimostrazioni e degustazioni e lo spazio degli Antichi Mestieri con esposizioni di artigiani e lavorazioni tradizionali. Alle 15.00 poi l’accensione della Carbonaia e per chiudere la giornata la Merenda del Contadino, per ritrovare i sapori della tradizione.

Sabato 18 gennaio, la nota di colore sarà data da “Trattori in piazza”, il 2° Raduno di trattori e trattoristi che vedrà appunto numerosi i mezzi di ogni tipo sfilare fino alla Basilica di Santa Rita per ricevere la benedizione e poi arrivare in piazza. Dopo essersi rifocillati grazie al “Ristoro del Contadino” a loro riservato, dalle 14.30 i trattoristi daranno prova delle loro abilità tecniche con “Parcheggia lu rimorchio” e “Spacca lu cioccu co l’accetta. Sempre nel pomeriggio poi, la degustazione della Zuppa del contadino, con farro, zafferano di Cascia e roveja di Civita di Cascia e della Cagliata, il tutto accompagnato da musica folk itinerante. Infine, la serata si chiuderà dalle 20.30 alla Tensostruttura del Parcheggio Porta Orientale con la classica Cena del Contadino in festa con menu della tradizione popolare. (POSTI LIMITATI – Prenotazioni obbligatorie entro il 17/1/20 ore 18.00, presso IAT Valnerina 0743.71401, Maria Rosati 0743.71118 e Edicola Rocchi Orietta 3284243205 – Costo: 16 euro). Durante la cena, Tombolata del contadino e musica popolare.

La festa avrà il suo culmine nella giornata di domenica 19 gennaio, aperta alle 11.30 in Piazza Garibaldi da “Imparare dal Norcino”, dimostrazione dell’arte di lavorare il maiale, a cura del Comitato Santesi S. Antonio. A “Lu Stazzu” invece il “Casaro” con degustazioni di formaggio e cagliata. Alle 14, poi, i numerosi gruppi folcloristici, provenienti da tutto il Centro Italia, si ritroveranno sul viale della Basilica di S. Rita, da dove sfileranno fino a piazzale San Francesco, per dar vita alla 44esima edizione della Rassegna Interregionale delle Pasquarelle, i tanto amati canti popolari che annunciano la nascita di Gesù e augurano un buon anno. Durante la rassegna, la Merenda del Contadino in festa, offerta dal Comitato Santesi S. Antonio e la degustazione di vin brulé e polenta contadina.

Il filo conduttore sarà la tradizione più vera e verace, che si prepara poi ad essere protagonista indiscussa del fine settimana, che ospiterà anche il 3° Raduno Interregionale dei Camperisti, i quali hanno già risposto in massa all’invito.

PROGRAMMA

Tradizione che Passione 2020

Piazzale Leone XIII

3° Raduno Interregionale dei Camperisti

17 – 18 – 19 Gennaio

Piazzale San Francesco, Piazza Garibaldi, Largo Elemosina

Fiera della Tradizione e mercato di prodotti tipici e non solo;

Fattoria a cielo aperto - “Lu Stazzu” e “L’Aia”, animali, dimostrazioni e degustazioni;

“Antichi Mestieri”, esposizioni di artigiani e lavorazioni tradizionali

Venerdì 17 Gennaio

Festa di Sant’Antonio Abate, a cura del Comitato Santesi S. Antonio

Piazzale Dante - Centro di Comunità Santa Maria della Visitazione

Ore 8.30 – Messa dei Santesi

Ore 10.30 – Santa Messa Solenne

Ore 11.30 – Benedizione degli animali

Ore 12.00 – piazza Garibaldi – Banditura delle Agnelle e rinfresco

Ore 13.00 – Pranzo dei Santesi

Dalle ore 9.30 – Largo Elemosina - Costruzione della Carbonaia

Ore 15.00 – Accensione della Carbonaia

Ore 16.30 – “Lu Stazzu” – Merenda del Contadino

Sabato 18 Gennaio

Ore 10.00 – Villa Marino – Ritrovo Trattori per sfilata

Ore 11.00 – “Trattori in piazza”, 1° Raduno di trattori e trattoristi

Ore 11.30 – Viale della Basilica di Santa Rita - Benedizione Trattori e Trattoristi

Ore 12.30 – “Lu Stazzu” – “Il ristoro del Contadino” - riservato ai trattoristi

Ore 14.30 – Largo Elemosina - Parcheggia lu rimorchio e Spacca lu cioccu co l’accetta, prove di abilità tecnica dei trattoristi

Ore 16.00 – Degustazione della Zuppa del contadino, con Farro, Zafferano di Cascia e Roveja di Civita di Cascia – Presidio Slow Food

“Lu Stazzu” – Degustazione di Cagliata

Ore 16.00 – Musica folk itinerante

Ore 20.30 – Tensostruttura Parcheggio Porta Orientale

Cena del Contadino in festa con menu della tradizione popolare

(POSTI LIMITATI – Prenotazioni obbligatorie entro il 17/01/20 ore 18.00, presso IAT Valnerina 0743.71401, Maria Rosati 0743.71118 e Edicola Rocchi Orietta 3284243205 – Costo: 16 euro)

Durante la cena, Tombolata del contadino e musica popolare

Domenica 19 Gennaio

Ore 11.30 – Piazza Garibaldi

Imparare dal “Norcino”, dimostrazione dell’arte di lavorare il maiale, a cura del Comitato Santesi S. Antonio

“Lu Stazzu” – Degustazioni di formaggio, cagliata, pane e olio

Ore 14.00 – Viale della Basilica di Santa Rita – Ritrovo e sfilata dei gruppi folcloristici

Ore 14.30 – Piazzale San Francesco – 44° Rassegna Interregionale delle Pasquarelle

Piazza Garibaldi – Merenda del contadino in festa, a cura del Comitato Santesi S. Antonio e degustazione di polenta contadina

“Lu Stazzu” – Vin Brulé per tutti