Tour di Crepet in Umbria per presentare "Il coraggio": “La più grande urgenza sociale odierna”

E’ intitolato “Il coraggio”, il libro di Paolo Crepet, edito da Mondadori, che sarà presentato l’11 e il 12 gennaio a Todi, Perugia e Orvieto, in tre incontri organizzati da “Umbrialibri”, ai quali interverranno l’autore e la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini. La prima presentazione, alla quale interverrà la presidente Marini che discuterà con l’autore sui contenuti del libro, è in programma giovedì 11 gennaio, alle ore 21, al Teatro Comunale di Todi. Il sindaco della città, Antonino Ruggiano, porterà i saluti.

Venerdì 12 gennaio, alle ore 10, l’appuntamento è a Perugia al Liceo artistico Bernardino di Betto, Oasi di Sant’Antonio, Presenterà Francesca Cencetti. Interverranno l’autore e la presidente Marini. Sempre venerdì 12 gennaio alle ore 18, è prevista la presentazione del volume alla Sala consiliare del Comune di Orvieto con la presidente Catiuscia Marini, e il sindaco Giuseppe Germani.

Per fronteggiare “la più grande urgenza sociale odierna”, Paolo Crepet nel suo ultimo libro propone a genitori, educatori e, in particolare, a quei “nativi digitali” che si accingono a esplorare la propria esistenza in una società ipertecnologica, un “ipotetico inventario” di alcune declinazioni del coraggio in vari ambiti dell'esperienza umana: il coraggio di educare, di dire no, di ricominciare, di avere paura, di scrivere, di immaginare, di creare….