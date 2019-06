Torna la Sagra della Tagliatella e dei Sapori Perugini a Ponte Valleceppi

Torna a Ponte Valleceppi per l'8° edizione la Sagra della Tagliatella e dei Sapori Perugini, dal 28 giugno al 7 luglio.

Come di consueto, protagonisti saranno i sapori tipici della cucina nostrana, offerti negli stand della festa allestiti nella zona del Parco Comunale di Ponte Valleceppi.

Regina della sagra sarà naturalmente la tagliatella, preparata in varie salse, accanto ad un ricco menù tutte le sere.

Appuntamenti musicali ogni sera con musica dal vivo, orchestre e band, non mancheranno giochi per bambini per una sagra pensata per tutta la famiglia.