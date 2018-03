Torna Numbers all'Urban: una serata dedicata al mondo dell'elettronica

Venerdì 23 marzo torna Numbers, lo spin off di Friday I'm in rock dedicato al mondo dell'elettronica. Numbers esce dai canoni dell’elettronica “da ballo” e si getta sempre sulla scelta non convenzionale, vetrina per talenti emergenti ma anche grande palco per nomi che non hanno bisogno di presentazioni. Ricordiamo nello storico artistico degli ultimi 7 anni talenti del calibro di Andrew Weatherall, Norman Jay, Erol Alkan, Ashley Beedle, Auntie Flo, Congorock, Daniel Avery, Avalon Emerson, Justin Robertson, Optimo, Dj Rocca, Joakim, Punks Jump Up, Horse Meat Disco e molti altri.

Per il secondo appuntamento del 2018 uno dei nomi più caldi della scena Lo-Fi per la sua UNICA DATA ITALIANA.

• DJ Seinfeld: Armand Jakobsson è l'artista noto come DJ Seinfeld, Rimbaudian e Birds of Sweden. Sotto questi pseudonimi ti imbetterai in ricche dosi di emotività, dancefloor verdeggianti e tuffi Breaks/Jungle. Puoi trovare le sue pubblicazioni tra le più rispettate etichette del genere (Meda Fury, Ectotherm, UN.T.O e Lobster Fury per citarne alcune).I ritmi di DJ Seinfeld sono guidati da un senso di autenticità, fedele allo spirito dei pionieri dell’House music e all’imprevedibilità delle loro attrezzature analogiche. In tutta questa bufera Lo-Fi lui segue la sua strada. I filmati dei suoi concerti o la loro reazione post-spettacolo esemplificano la ricezione che ottiene come DJ. Le biografie spesso reclamano che un DJ regolarmente "manda in estasi la folla" o "getta rifiuti sul pavimento", ma non è il suo caso, che ritiene tutto cio che è “default” un pandemonio. I mix dimostrano il suo abile controllo del build-up, mentre la sua mini serie per la leggendaria stazione di Londra Rinse FM a maggio "DJ Seinfeld presenta ..." era una 'master class'. Armand ha iniziato a fare musica a Edimburgo su suggerimento di un amico. Il tempo trascorso a sperimentare con la musica e ad esplorare le possibilità contenute nel suo laptop è stato un sollievo dalla fatica di finire i suoi studi. Più tardi, tornando nella sua città natale Malmo, il suo interesse per la musica si sarebbe intensificato grazie all'incoraggiamento dei suoi vecchi compagni di scuola.

Rimbaudian aveva già la trazione e DJ Seinfeld era davvero inteso come un side-project per esorcizzare le emozioni provate in quel momento. All'inizio le tracce apparivano sulle piattaforme musicali online senza rivendicarne la proprietà (nonostante il crescente ronzio). Quando l’etichetta Ectotherm iniziò a chiedere chi fosse il misterioso produttore ne prese nota, poi in poco tempo anche Lobster Theremin e Meda Fury seguirono l'esempio. Il punto di non ritorno però è venuto una sera trascorsa con Ableton e qualche birra. La traccia "U" è stata caricata su Soundcloud e Internet è andato in overdrive. Il resoconto di Bob Geldoff della sua separazione con sua moglie, tra canti e chiavi altalenanti provocati nel dolore, "U" è quasi voyeuristico nella sua onestà. È quella verità, quella realtà, che definisce ciò di cui parla la musica di Armand.

Resident djs: Fab Mayday - Stefano Tucci - Feel Fly