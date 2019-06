Torna Mugnano Street Art

Ritorna Mugnano Street Art., la moda sotto le stelle, a cinquant’anni dallo sbarco dell’uomo sulla luna. Moda, arte e pittura saranno iprotagonisti della seconda edizione della kermesse.

L’appuntamento con il defilé è per martedì 25 giugno 2019, dalle 21 in poi, nella splendida cornice di Mugnano, durante il quale sarà assegnata per la seconda volta la fascia “Miss Tela Dipinta”. Novità di questa edizione saranno due ulteriori fasce: “Miss Originalità”, all’abito che verrà giudicato come più rappresentativo dello sbarco sulla luna; “Miss Luna”, all’abito che la giuria riterrà più elegante.

Chiamati a giudicare, valutare e assegnare i riconoscimenti agli artisti saranno Chiara Brilli, presidente della proloco di Mugnano, segretaria dell’Unoli e selezionatrice di tessuti e pellami nel campo della moda. Insieme a lei, riconfermate Francesca Cimino, responsabile commerciale di CityJournal; Laura Cartocci, ex indossatrice e collaboratrice di vestibilità per Luisa Spagnoli e coproduttrice di programmi televisivi mondani e sociali per l’Umbria. New entry dell’edizione coordinata da Puzzle Wedding Events, Stefano Chiacchella, docente ordinario in "Metodologie Progettuali Pittoriche" e "Discipline Grafiche e Pittoriche" presso il liceo Artistico Bernardino di Betto, nonché artista a livello internazionale; Luana Pioppi, giornalista pubblicista, collabora con alcuni siti e riviste, cura vari uffici stampa.

Giurati d’eccezione, in trasferta da Potenza e per la prima volta in Umbria, i fratelli Emidio&Antonello Marmora, maestri di eleganza ed esperti di moda, presenti con la loro classe nelle più grandi riviste di moda internazionali. Icone del dandy moderno ed imprenditori presso i concept store e presenti al Pitti Uomo e indossatori del fiore rosso all’occhiello contro la violenza sulle donne.

Riconfermata nelle vesti di coreografa e direttrice artistica la coordinatrice di Puzzle Wedding Events, La Maggy Style, artista floreale, consulent style, fashionista model.

Modelli: Puzzle Wedding Events. Musiche: Barbanera e Pala. Coreografie: Baila Commigo. Conduzione: Marco Cruciani.