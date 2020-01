Torna la 'domenica al museo', visite gratis in tutta l'Umbria: ecco la mappa

Un inizio di anno all'insegna dell'arte per tutti coloro che vorranno approfittare dell'iniziativa #domenicaalmuseo, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, con tanti musei aperti gratuitamente in tutta Italia il 5 gennaio, prima domenica del mese e del 2020. Ecco i siti che potranno essere visitati n Umbria senza pagare il biglietto d'ingresso...

PERUGIA - Teatro romano e Antiquarium di Gubbio (via del Teatro Romano - Gubbio); Tempietto sul Clitunno (via del Tempio, 1 - Campello sul Clitunno); Palazzo ducale di Gubbio (via della Cattedrale, 1 - Gubbio); Museo archeologico nazionale e Teatro romano di Spoleto (via Sant'Agata, 18/a – Spoleto con prenotazione facoltativa al numero +39 0743 223277 o all'inidirizzo di posta elettronica pm-umb.museospoleto@beniculturali.it); Museo archeologico nazionale dell'Umbria (piazza Giordano Bruno, 10 - Perugia con prenotazione facoltativa al numero telefonico +39 075 5727141); Ipogeo dei Volumni e necropoli del Palazzone (via Assisana, 53 - Perugia); Galleria nazionale dell'Umbria (corso Pietro Vannucci, 19 - Perugia); Castello Bufalini (via Largo Crociani, 3 - San Giustino); Museo nazionale del Ducato di Spoleto e Rocca albornoziana (piazza Campello, 1 – Spoleto con prenotazione facoltativa al numero telefonico +39 0743 224952 o all'indirizzo di posta elettronica museoducatospoleto@sistemamuseo.it); Villa del Colle del Cardinale (strada per S. Antonio, 1 - Perugia con prenotazione obbligatoria al numero telefonico +39 075 5759645).

TERNI - Necropoli etrusca "Crocifisso del Tufo" (str. Statale 71, km 1.6 - Orvieto); Museo archeologico nazionale di Orvieto (piazza Duomo - Orvieto); Area archeologica di Carsulae (Strada di Carsoli, 8 - Terni).