Torna Calici di Stelle, grande appuntamento estivo: ecco dove e quando. Il comunque di Ficulle anticipa l'evento. I dettagli

Il prossimo 10 agosto tutti con gli occhi al cielo e, in mano, un buon calice di vino umbro! Torna in 18 cantine MTV Umbria e in quattro Città del Vino della regione l’imperdibile appuntamento estivo con Calici di Stelle, evento nato ormai 21 anni fa in seno a Movimento Turismo del Vino .

Nell’attesa, il Comune di Ficulle anticipa l’appuntamento al primo fine settimana di agosto, come da tradizione. Il 4 e 5 agosto, dalle ore 18:00 alle ore 24:00, a Ficulle tornano di scena I Grandi Vini dell'Etruria Centrale con degustazioni dei grandi vini bianchi e rossi del territorio di Ficulle, Orvieto e Montepulciano, accompagnati da altrettante eccellenze gastronomiche tipiche di questo territorio, ricco di storia e cultura, al confine tra Umbria e Toscana.

In collaborazione con la Strada del Vino Etrusco Romana e con la Strada del Vino Nobile di Montepulciano e dei Sapori della Valdichiana Senese, il Comune di Ficulle organizza una manifestazione ricca e articolata su due giorni. L'apertura della manifestazione è per sabato 4 agosto alle ore 18:00 con la presentazione del programma e un incontro dibattito sul tema di territori che si incontrano all'insegna di un comune denominatore storico, culturale, paesaggistico, enogastronomico e di una comune vocazione turistica. Territori accomunati anche da un'altra qualità della vita e da una offerta turistica slow, sottolineata nell'edizione 2018 di Calici di Stelle dalla consegna del prestigioso diploma CittàSlow al Comune di Ficulle da parte del direttore di CittaSlow International Pier Giorgio Oliveti.

Andranno poi in scena le cantine, ospiti prestigiose dell'evento, con un suggestivo percorso di degustazione che, partendo dalla Rocca medievale, si snoda lungo la via delle antiche mura per giungere nella caratteristica Piazzetta del paese, dove il cibo verràinterpretato in chiave street food e sarà possibile ballare con selezioni di musiche di dj set. Durante la serata sarà presente anche il mercato di campagna a chilometro zero e sarà possibile visitare la Rocca medievale e salire sulla sua sommità per ammirare le stelle. Il giorno successivo cantine aperte nella mattinata, con possibilità di visite e degustazioni, poi nel pomeriggio di nuovo in paese con street food nel borgo e concerto finale Grandi Colonna Sonore, con posti seduti e numerati.

Info: tel. 3288967566

Anteprima di Calici di Stelle domenica 5 agosto anche alla Cantina Blasi di Umbertide, che aprirà le porte per un concerto musicale a partire dalle 17, fino a tarda sera, degustazioni di vini e prodotti tipici e visite in cantina per i più curiosi. Calici di Stelle prosegue, quindi, venerdì 10 agosto in altre 18 cantine MTV Umbria con musica, animazioni per grandi e piccoli, degustazioni guidate e cene prelibate per la gioia dei tanti visitatori che si regaleranno una sosta di qualità in cantina come nelle piazze delle Città del Vino di Torgiano, Montefalco e Castelviscardo.

Queste le cantine MTV Umbria in cui sarà possibile brindare con i Calici di Stelle, venerdì 10 agosto: Sagrivit Castello di Magione, Madrevite a Castiglione del Lago, e Azienda agraria Carlo e Marco Carini a Colle Umberto (Trasimeno); Chiorri Azienda Agraria e Cantina Goretti a Perugia (Colli perugini), a Montefalco, Milziade Antano Fattoria Colleallodole, Arnaldo Caprai, Le Cimate, Scacciadiavoli, Antonelli, Terre de’ Trinci, La Veneranda e Tenuta Castelbuono(Bevagna), quindi, Fattoria di Monticello a Todi e Sportoletti ad Assisi, Castello Monte Vibiano Vecchio e Sasso dei Lupi a Marsciano, infine, Lungarotti a Torgiano.