Torgiano: solidarietà sul palco con "Friends on truck", l'evento musicale a favore della radioterapia oncologica

Una giornata in musica per sostenere l’associazione Amici della radioterapia oncologica onlus (Aronc). Domenica 17 giugno, a partire dalle 17, nello splendido piazzale della chiesa San Rocco in località Miralduolo di Torgiano si terrà la seconda edizione dell’evento musicale ‘Friends on truck’.

Sul palco della solidarietà saliranno le rock band Sex mutants e Mouse’s slaves, Le lucertole del folk, la Vasco tribute band Anima Kom, il cabaret di Lady Mara, i Blizzards, cover band di Ozzy Osbourne e Van Halen, e l’AC/DC tribute band High voltage.

Per i più piccoli ci sarà da divertirsi con l’animazione di Magic Andrea.

Si può contribuire alla raccolta fondi acquistando un panino o un piatto di pasta fredda accompagnati da una bibita al costo di 5 euro. Tutto il ricavato, anche dello spazio bar, andrà al reparto di radioterapia oncologica di Perugia.

L’Aronc sostiene la ricerca scientifica in ambito radioterapico finalizzata ai trattamenti oncologici e finanzia la formazione di medici e fisici specializzati in radioterapia oncologica, di tecnici sanitari di radiologia medica e infermieri. È, inoltre, impegnata nel miglioramento dell’assistenza sanitaria ai pazienti oncologici e nella diffusione dell’informazione medico scientifica a favore di corretti stili di vita.

Per info e prevendita biglietti (per prendere panino o pasta più bibita): 393.1797842 e 335.336452.