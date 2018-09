"Incursione in amor doppio": la performance teatrale in programma venerdì prossimo a Torgiano nell'ambito della mostra di Giuman

Dopo il grande successo di pubblico e di critica per la mostra del maestro Giuliano Giuman, “Amor Doppio”, allestita, con 57 opere, a Palazzo Graziani Baglioni, Torgiano raddoppia l’offerta con la performance teatrale “Incursione in Amor Doppio”.

Nelle restaurate e suggestive sale del XVII secolo, la bellezza della storia si unisce a quella artistica del maestro Giuman, in una esplosione di colori, sensazioni e fusioni. Appena entrati è possibile ammirare le prime opere, ma è nella seconda sala che “Amor Doppio” si svela in tutto il suo splendore, dominando l’intera scena.

“Una mostra che ha riscosso ampi consensi – commenta l’assessore al Turismo, Tatiana Cirimbilli – come attestano le presenze, circa 5mila”. La mostra, ora, raddoppia l’offerta con la performance teatrale “Incursione in Amor Doppio”, in programma venerdì prossimo, a Palazzo Baglioni. Un’altra iniziativa molto apprezzata, “considerando che tutti i posti sono già esauriti”.

Ideata dall'attrice Emanuela Faraglia, con la collaborazione del musicista Andrea Alessandri, si svolgerà, in maniera itinerante, negli spazi esterni ed interni della mostra. La mostra resterà aperta da giovedì a domenica compresa, dalle 15 alle 18. Gli altri giorni, può essere visitata rivolgendosi, in orario di lavoro, al vicino Ufficio del turismo in piazza Repubblica 9.