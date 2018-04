Un ospite eccezionale arriva al Vanilla di Perugia: Tommy Vee, deejay e produttore

Sabato 21 Aprile al Vanilla un ospite eccezionale: Tommy Vee, Dj, produttore e personaggio pubblico!

Nel 2001 ha co-prodotto con Moony il successo mondiale "Dove". Nel 2005 esce l' album "First!" premiato con il secondo Golden Record

Inoltre, ha prodotto "La Serenissima" per molto tempo nella Top ten Italiana; nel 2007 allo stadio di San Siro, hanno ballato con lui oltre 70000 persone. Nel 2009 Tommy ha prodotto il singolo "I Do not Know Why", che ha riscosso un successo mondiale. Nel 2010 ha prodotto con il dj / producer e rapper americano Mr. V il successo "Bang Bang", che ha ottenuto il primo posto nella classifica dei singoli top italiani.

Durante l'estate 2011 ha aperto le tre serate dei Wind Music Awards dall'Arena di Verona.