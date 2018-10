Il libro che ogni famiglia, ogni genitore dovrebbe leggere per una felicità imperfetta: Rocamboleskin

Non è importante da quale famiglia proviene o quale tipologia di famiglia hai messo su, per amore solo amore. L'importante è che poi questa famiglia funzioni e vada avanti per il bene dei figli, per la loro crescita. Purtroppo però essere genitori, essere marito e moglie, moglie e moglie, marito e marito, come volete voi, è terribilmente difficile, complicato, assurdo e non ci sono le istruzioni. Se anche voi in certe giornate non sapete dove sbattere la testa, quale sia la cosa giusta o avete più semplicemente la voglia di mollare, allora correte subito in libreria e acquistate il volume ROCAMBOLESKIN. Manuale di felicità per famiglie imperfette di Michela Serangeli e Christian Cinti. Intanto per capire che non siete soli e che non capita solo a voi.

Ma sfogliando il libro, pagina dopo pagina, stranezza dopo stranezza, felicità dopo felicità, ecco la prova provata che per la famiglia e grazie alla famiglia si può fare e vivere di tutto. Piccoli eroi del quotidiano nella fitta boscaglia della vita. Se poi volete conoscere gli autori, marito e moglie, genitori di due stupendi bimbi colombiani, conquistati con amore, fatica e molti pianti... allora il 13 ottobre alle ore 21 tutti alla presentazione ufficiale presso il Teatro Comunale di Todi con la partecipazione straordinaria del Dott. Ezio Aceti, stimato psicologo infantile. Ricorda: Rocambolskin è la teoria empirica di quando niente è perfetto come vorresti. Quando niente è comodo e

facile. Quando niente riesce al primo colpo. Ma quando tutto è incredibilmente bello.