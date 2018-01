Todi, musica e spettacolo di motori per sostenere il Centro Speranza

Serata all’insegna della beneficenza quella che si è svolta sabato 27 gennaio al Barabba Lounge Music Bar di Todi. Il locale di Pian di Porto ha, infatti, ospitato la terza festa a sostegno del Centro Speranza che da oltre 30 anni si prende cura di bambini e ragazzi con disabilità. L’evento si è aperto sulle note di ‘Amico è’. “La canzone di Dario Baldan Bembo – spiega Francesca Persichetti, promotrice dell’evento – è il nostro cavallo di battaglia che ci accompagna dalla prima edizione ed è cantata a gran voce da operatori e ragazzi con disabilità del Centro Speranza per dare il via al divertimento, all’insegna dell’amicizia e della solidarietà”. La festa è proseguita fino a tardi al ritmo della musica anni ’70, ’80 e ’90 proposta dal deejay Stefano Cascioli e dal vocalist Emily Granieri che, per amicizia, hanno messo a disposizione la loro professionalità per una serata eccezionale. Emily ha organizzato anche una sorpresa con l’ingresso di una moto da strada e un quad. Un’eccitante parentesi per ricordare ai ragazzi del Centro che presto saranno di nuovo protagonisti della mototerapia in occasione de ‘Lo show dei motori’. “Sono legato da una profonda stima ed emotivamente al Centro Speranza e ai ragazzi con disabilità – ha dichiarato Emily Granieri, organizzatore della manifestazione ‘Lo show dei motori’ –. Mi lusinga avergli permesso di partecipare all’iniziativa di mototerapia nella scorsa edizione e sono orgoglioso di poter annunciare di aver investito nuovamente nel Team Daboot, il migliore d’Europa, per regalare ancora dei sorrisi a questi ragazzi”.

Ideata e organizzata dagli stessi operatori della struttura, con il supporto dell’associazione Madre Speranza Onlus, l’iniziativa ha riscosso un grande successo e ogni anno sono sempre di più le persone che per la prima volta vi partecipano, avvicinandosi alla disabilità. “La festa – commentano gli organizzatori Francesca Persichetti e Francesco Morlupi, entrambi educatori professionali del Centro Speranza – è riuscita molto bene con grande partecipazione e grande soddisfazione da parte nostra che, per la terza volta, organizziamo un evento pensato per e con i ragazzi di cui ci prendiamo cura tutti i giorni. Vogliamo quindi ringraziare le numerose persone che hanno partecipato e tutti coloro che hanno dato il proprio contributo a organizzare questo appuntamento benefico. È stata realizzata una rete solidale di collaboratori, amici, colleghi e negozianti che ha contribuito alla promozione capillare dell’evento”.

I cittadini della Media Valle del Tevere e di Todi in particolare si sono rivelati ancora una volta molto vicini al Centro Speranza e sensibili al tema dell’inclusione sociale per le persone con disabilità.