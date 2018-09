Todi Festival, 27 location da urlo, 200 artisti e 24 debutti: tutti i numeri di un’edizione straordinaria

Todi Festival chiude la sua 32° edizione con numeri importanti, presentati nella Sala della Giunta del Palazzo Comunale. Il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano insieme al Direttore Artistico Eugenio Guarducci e al Direttore Generale del Festival Daniela De Paolis hanno presentato il bilancio consuntivo di questa edizione, la terza organizzata dall'Agenzia Sedicieventi, che ha visto il rinnovato coinvolgimento della Regione Umbria ed il sostegno di significative realtà imprenditoriali locali e di importanti Enti e Associazioni Culturali.

“Grande la soddisfazione mia personale e della Amministrazione comunale – spiega il Sindaco di Todi Antonino Ruggiano - per il grande successo della trentaduesima edizione del Todi Festival appena conclusa. Otto giorni che hanno posto la nostra Città al centro della Vita culturale non solo della nostra Regione ma di tutta Italia. Se dovessimo dare un voto al Todifestival per la copertura mediatica che ha saputo dare alla nostra città, non potremmo che assegnare un voto altissimo. Da anni non si registrava una così massiccia presenza di media nazionali ed internazionali a seguire la nostra manifestazione”.

Alle parole di Ruggiano fanno eco quelle del Direttore Artistico del Todi Festival: “L’edizione appena conclusa – dichiara Eugenio Guarducci – ha raggiunto un obiettivo importante: quello di segnare un nuovo corso, una rinnovata identità del TF dopo i nostri primi due anni di necessario ed utile raccordo con la sua storia passata fortemente ancorata allo straordinario lavoro di Silvano Spada. Mi auguro che, chiunque prenderà in mano la gestione di questo prezioso contenitore culturale, possa tenerne conto per non disperdere i risultati raggiunti”.

Ma a parlare sono soprattutto i numeri:9 le giornate di festival nel corso delle quali la città è stata coinvolta e vissuta dal centro storico alle periferie con ben 27 location dove si sono esibiti oltre 200 artisti. Ben 24 tra debutti, prime nazionali ed esclusive per l’Umbria.

Come sempre anche l’arte contemporanea è stata protagonista con 3 esposizioni: la personale di Bruno Ceccobelli, la mostra di Auro e Celso Ceccobelli e la presentazione dell’installazione UNU unonell’unico di Michele Ciribifera. Oltre a questo si aggiunge una coinvolgente Raku Night in compagnia degli artisti Antonio Buonfiglio, Rita Miranda, Silvia Ranchicchio e Angela Torcivia che hanno incontrato in Piazza del Popolo un pubblico entusiasta nell’avvicinarsi all’antichissima arte della ceramica raku.

Sorprendenti i numeri della rassegna di teatro contemporaneo Todi Off organizzata in collaborazione con Teatro di Sacco diretto da Roberto Biselli: 7 spettacoli Off selezionati in collaborazione con Teatro e Critica; ampio coinvolgimento di pubblico e addetti ai lavori con circa 150 persone presenti ad ogni spettacolo ed oltre mille spettatori in totale al Teatro Nido dell’Aquila; 3 Masterclass (condotte da Liv Ferracchiati, Roberto Latini e Paola Lattanzi) e un Laboratorio di Critica Teatrale guidato da Sergio Lo Gatto per un totale di 47 partecipanti.

Al Teatro Comunale hanno assistito agli spettacoli in 2.264; al Teatro Nido dell’Aquila come detto oltre 1.000 gli spettatori e con il pubblico in lista d’attesa per la maggior parte degli spettacoli.

Straordinario successo per gli Incontri con l’Autore gremiti ad ogni appuntamento nella suggestiva cornice del giardino di Palazzo Pongelli-Benedettoni e nelle stanze del magnifico palazzo nobiliare messe a disposizione dalla famiglia Pongelli-Benedettoni che ha gentilmente collaborato con il Festival.

Con Gusto Todi by Loop le tre Taverne del Festival hanno registrato un totale di circa 4.500 coperti nelle 9 giornate del Festival proponendo menù a base di prodotto territoriali e di qualità.

Ingente il numero di visite sul sito di Todi Festival: mentre lo scorso i visitatori erano stati oltre 25.000 nelle ultime due settimane, nel 2018 sono state sfiorate le 40.000 visite nelle due settimane, superando le 50.000 (56.841 reali) nell'ultimo mese. Su Twitter 64.400 visualizzazioni di tweet; su Facebook 121.000 le visualizzazioni totali. Nel periodo più intenso dei giorni del festival (dal 24 agosto al 2 settembre) sono state 10.538 le visualizzazioni dei video su Facebook e 30.000 le interazioni con i post della pagina Todi Festival.