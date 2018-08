Todi Festival si prepara al gran finale: sul palco due "Leoni d'Oro", ancora spettacoli e grande musica

Todi Festival apre il suo palcoscenico a due Leoni d’Oro: Antonio Rezza e Flavia Mastrella, ovvero RezzaMastrella, un combinato artistico inimitabile nel panorama teatrale contemporaneo. Saranno i Leoni d’oro alla carriera per il Teatro 2018 premiati a luglio scorso dalla Biennale di Venezia a salire sul palco domani Sabato 1 settembre con il loro spettacolo Anelante, presentato a Todi in esclusiva per l’Umbria.Lo spettacolo è in programma al teatro Comunale sabato 1 settembre alle 21.

Todi Festival entra oggi nel suo ultimo fine settimana moltiplicando appuntamenti e proposte, tutte di altissimo valore artistico. Come quella di Zap Mangusta con il suo spettacolo DICA33! al debutto nazionale, arricchito dalle musiche eseguite dal vivo di Vittorio De Scalzi dei New Trolls. L’appuntamento è al Teatro Comunale alle 21 per un lungo viaggio musicale attraverso gli ultimi 50 anni.

Oggi è anche l’esordio per tournee da bar, performance per la prima volta a Todi Festival e in Umbria che porta nei bar i grandi classici del teatro, con l’obiettivo di avvicinare nuovi spettatori e proporre un originale e coinvolgente format di intrattenimento. Il progetto da oggi e per ogni sera fino alla fine del Festival toccherà tre locali del centro storico di Todi all’interno dei quali altrettanti classici shakespeariani verranno riletti e interpretati in modalità da bar.

Ad aprire la rassegna per Todi Festival, il debutto nazionale di Antonio & Cleopatra in programma stasera Venerdì 31 Agosto, alle 20, nel giardino del Bar Caffetteria Biganti. Domani Sabato 1 Settembre, sempre alle 20, la rappresentazione di Macbeth presso Il Fondaco. Domenica 2 Settembre, alle 19, con Giulietta & Romeo si chiude la rassegna al Caffè della Consolazione. La regia degli spettacoli, interpretati da Davide Lorenzo Palla e Irene Timpanaro, è di Riccardo Mallus.

Oggi la grande musica entra al Duomo di Todi alle 17.30 con il concerto Le quattro stagioni dell’essere con Anton Giulio Perugini, organo e Giampiero Cristaldi, tromba. Sempre oggi cinema nella piazza del magnifico borgo di Izzalini per la proiezione del film Piccole Donne (ore 21).

Domani, per la sezione Todi Festival Kids alle 18:00 sulla scalinata della Chiesa di S. Fortunato / Todi Festival Kids si svolgerà l’evento Fortunatamente… e altre storie. Letture ad alta voce per orecchie acerbe, laboratorio di letture ad alta voce a cura di Alessandra Comparozzi e Alice Scaglia.