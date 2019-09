Todi, festa grande alla Consolazione per la Natività della Vergine Maria: tutti gli eventi in programma

L'Etab, ente tuderte di assistenza e beneficenza "La Consolazione" si appresta, anche quest’anno, a dare inizio ai festeggiamenti per la Natività della Vergine Maria, rivivendo una festa la cui tradizione risale al 1346. L’edizione 2019 si presenta particolarmente ricca e innovativa.

Oltre al consueto programma religioso che avrà inizio il giorno 5 per concludersi il giorno 8 settembre con la Messa delle ore 18,00 officiata da S.E. Mons. Benedetto Tuzia Vescovo di Orvieto–Todi, il programma culturale prende vita il giorno venerdì 6 settembre, alle ore 21 con il concerto inaugurale presso il Tempio della Consolazione e l’esibizione di Laura Toppetti (Soprano) con Laude Mariane e del Maestro Prof. Luigi Ciuffa, Direttore del Conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia, con un sontuoso concerto d’organo.

In occasione del concerto inaugurale saranno presentati gli eventi in programma per la festa della Consolazione, gli ulteriori appuntamenti del Festival di Musica Sacra realizzato in collaborazione e con il patrocinio di Suoni dal Legno e del Pontificio Istituto di Musica Sacra, il Progetto Leonardo ed il concorso fotografico “Polvere di stelle sul Tempio della Consolazione”, giunto alla settima edizione.

Sabato 7 settembre, ore 18,15 si terrà la conferenza, sotto l’altro patronato del Presidente della Repubblica, “Gli organismi cupolati a pianta centrale del Rinascimento”, evento organizzato dalla Tower Gallery di Diego Costantini in collaborazione con La Consolazione ETAB e la prestigiosa Accademia di San Luca.

Domenica 8 settembre sono previste attività di animazione in favore dei più giovani. Il Programma “Aspettando i Fuochi” realizzato in collaborazione con l’Associazione Culturale “Cittadini Protagonisti Onlus”. Dalle ore 15 è previsto un mercatino di prodotti filatelici con Annullo filatelico particolarmente dedicato al Tempio della Consolazione, ma anche alle emissioni filateliche riguardanti Leonardo Da Vinci in occasione della ricorrenza dei 500 anni dalla sua morte. Dalle ore 16, sul prato della Consolazione, il gruppo di animazione “Be Happy Show” curerà l’animazione per bambini con giochi di gruppo, bolle di sapone giganti e trucca-bimbi. Dalle ore 19 alle ore 20 si esibirà la Band emergente “Conse” il cui nome prende ispirazione proprio dall’affetto che lega due giovani tuderti al monumento simbolo di Todi. Dalle ore 22,30 alle ore 2,00 sarà la volta del DJ SET: i migliori DJ umbri che si alterneranno alla Consolle per una serata, restando in tema di fuochi, “scintillante”.Non mancherà, sin dalla mattina, la tradizionale e ricca pesca di beneficenza organizzata dall’attivissimo Gruppo Volontario Vincenziano di Todi.

A chiusura della giornata dell’8 settembre, nel rispetto di una tradizione ultrasecolare, il grandioso spettacolo pirotecnico realizzato dalla storica società Gianvittorio.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.