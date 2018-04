Conciliare lavoro e famiglia si può: convegno a Todi sul welfare aziendale

Sabato 14 Aprile presso la Sala Affrescata del Museo Pinacoteca di Todi, dalle ore 10, si svolgerà un interessante convegno sul tema della conciliazione lavoro-famiglia: “Il Welfare aziendale come strumento per migliorare la qualità della vita e delle imprese”. Ad organizzare questa sessione di studio sul work family balance è il Movimento per la Vita di Perugia, con il patrocinio della Regione Umbria e del Comune di Todi.

“In un tempo di grande difficoltà economica, valoriale di coesione sociale come questo - afferma il consigliere regionale Sergio De Vincenzi, promotore in Consiglio, su istanza del MpV Umbria, di una proposta di legge per l’istituzione dell’Osservatorio Regionale sul Welfare Aziendale - è necessario ripartire dal basso e le imprese in questo sono coinvolte a pieno titolo. Non è pensabile in un momento di crisi del lavoro e sovvertimenti internazionali così potenti che non si instauri un patto sociale tra gli imprenditori e i lavoratori. Il welfare aziendale vuole significare questo”.

Il Movimento per la Vita umbro è da sempre attento alle tematiche riguardanti l’accoglienza e la tutela della vita in ogni sua fase e alla tutela della dignità della persona e della famiglia. Per questo non è sfuggita agli associati del MpV - grazie ad un’analisi di dati nazionali e regionali condotta da vari anni - la necessità di investire su politiche per la natalità e per ristabilire nuovamente la famiglia come baricentro della società quale essa naturalmente è, sebbene in una realtà sociale sempre più complessa ed in continuo mutamento.

Il tema della conciliazione lavoro-famiglia è un tema cardine in questa direzione. L’incontro di Todi, che verrà aperto dal saluto del Sindaco, Antonio Ruggiano, vedrà l’intervento del Prof. Luca Pesenti (Università Cattolica del Sacro Cuore) a introdurre il tema del welfare aziendale; successivamente Fabio Galluccio (management Conslutant Jontly) porterà la proposta di un portale sul welfare aziendale, seguito dall’assessore regionale Sergio De Vincenzi, promotore dell’Osservatorio Regionale specifico.

Importanti aziende umbre siederanno poi al tavolo dei convenuti per apportare le proprie esperienze: tra queste Elcom System (con Giammario Granieri, Presidente del Consiglio di Amministrazione) su integrazione dei servizi sanitari; Umbra Group (con Elisa Fagioli, HR Administrator) sul people caring; Azimut Capital Management Umbria e Marche (con il responsabile Marco Campagnacci) sulle applicazioni del welfare aziendale, e infine il Presidente dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Perugia, Stefano Ansideri, sul welfare aziendale come strumento innovativo.