Tiromancino a Radio Subasio per impreziosire "Subasio Music Club": ecco come poter partecipare a questa serata speciale

E’ appena uscito il loro nuovo progetto discografico e Radio Subasio non poteva perdere l’occasione di aprire le porte del primo “Subasio Music Club” dell’autunno 2018 ai Tiromancino. Federico Zampaglione leader dei Tiromancino martedì 9 ottobre alle 21,00 regalerà alla nutritissima comunità di radioascoltatori e internauti un’ora di musica dal vivo, in diretta radio, streaming e facebook live, in un esclusivo set acustico. Nello studio di Assisi – davanti ad un pubblico di 40 fortunati partecipanti al contest web – verrà intervistato da Katia Giuliani e Leonardo Fabrizi. Sarà l’occasione per conoscere più da vicino “Fino a qui”, lavoro che racchiude 30 anni di musica e parole per ripercorrere la storia di una band distintasi nella ricerca di suoni particolari, arrangiamenti sperimentali e testi innovativi.

Un disco composto da 4 brani inediti – “Sale, amore e vento”, “Noi casomai”, “Se mi verrai a cercare” feat. Alborosie e “Settembre scordati di noi” – e 12 tra le canzoni più significative , risuonate, riarrangiate e reinterpretate da Zampaglione insieme a grandi nomi della musica italiana. Da Jovanotti ad Alessandra Amoroso, da Tiziano Ferro a Biagio Antonacci passando per Giuliano Sangiorgi, Elisa e Mannarino, Alborosie, Fabri Fibra, Thegiornalisti, Calcutta, Luca Carboni. Presente anche un cameo della piccola Lina Zampaglione, sulle note di “Immagini che lasciano il segno”.

Dal prossimo gennaio, inoltre, il nuovo album verrà presentato nei teatri d’Italia con uno spettacolo inedito nel quale i Tiromancino per la prima volta si esibiranno con l’orchestra, dando ai brani un sound completamente diverso. “Fino a qui” ha raccontato Zampaglione “non è un disco. È un insieme di pensieri, emozioni, amori, ricordi, canzoni, amici e tanto altro. Le tracce contenute sono come pagine di un lungo diario… Tenuto negli anni… Ma che racconta anche l’oggi … “. Un mix perfetto per “Subasio Music Club”, l’appuntamento capace di mantenere alta l’attenzione e sorprendere con il suo format, nel quale l’ospite è mantenuto in equilibrio dinamico tra serenità e nostalgia, cuore e cervello, ricordi ed attualità, per la gioia del pubblico. Un viaggio ancora più entusiasmante, perché compiuto con un gruppo di amici, quali sono i Tiromancino, che Radio Subasio sta seguendo in alcune tappe dell'instore tour a spasso per l’Italia.

Per partecipare a questa serata speciale basta compilare il form pubblicato su www.radiosubasio.it e rimanere in attesa. Tra tutti i nominativi verrà selezionata casualmente la rosa dei partecipanti ‘premiata’ con l’esclusivo Pass Invito che garantisce l’accesso alla Sala Rossa di Radio Subasio dove sarà … Subasio Music Club.

Radio Subasio, si ascolta in FM dalla Toscana alla Campania, a Milano, in streaming su radiosubasio.it o scaricando l’app ufficiale. Fondata 42 anni, ad oggi è la radio leader nel Centro Italia con quasi 2 milioni di ascoltatori, si rivolge ad un target prevalentemente familiare, fedele e appassionato, con un format che dà grande spazio alla musica italiana ma anche alle hit internazionali. Interviste ai più grandi artisti, esibizioni live in studio ed una importante presenza sul territorio, arricchiscono la proposta editoriale di Radio Subasio, dove il vero protagonista è sempre l’ascoltatore.