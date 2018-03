Al Gherlinda un pomeriggio dedicato a bambini ed adulti: protagonista il tiro con la fionda

Dopo la scienza, al Gherlinda di Ellera di Corciano c’è spazio per lo sport con un’altra originale iniziativa. Domenica 11 marzo, infatti, a partire dalle 16, nella galleria del centro di intrattenimento si potrà assistere e partecipare a dimostrazioni di tiro con la fionda a cura dell’Asd gruppo fiondatori Gualdo Tadino. Un’attività rivolta non solo ai giovani, ma anche agli adulti, per avvicinare tutti a uno sport poco diffuso.

Per bambini fino a 12 anni, invece, prosegue la promozione dei matinée al cinema, nelle mattine di sabato e domenica con ingresso a 3,90 euro. Questo prezzo è riservato alla stessa fascia di età tutti i giorni grazie alla promozione Superkids e a chi vorrà usufruire del ‘Mercoledì is the new sabato sera’ che prevede l’ingresso ridotto in questo giorno della settimana a ogni spettacolo (esclusi film in 3D, extra, eventi speciali e supplementi).