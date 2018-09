I maestri del fumetto tornano a Città di Castello, ospiti speciali per la nuova edizione di "Tiferno Comics"

L’edizione 2018 della Mostra Nazionale del Fumetto “Tiferno Comics” di Città di Castello, organizzata dall’Associazione Amici del Fumetto, avrà l’onore e l’enorme privilegio di festeggiare i 50 anni di attività del Maestro Giorgio Cavazzano, il più grande disegnatore vivente di personaggi Disney. Il titolo della XVI mostra che si terrà dal 15 settembre al 4 novembre prossimi all’interno delle splendide sale de “Il Quadrilatero” di Palazzo Bufalini a Città di Castello, sarà quindi “Cavazzano 50. Disegni, colori & sogni” e darà la possibilità di mostrare in esclusiva circa 500 tavole, fra cui alcuni originali mai visti prima, che ripercorreranno gli anni della lunga carriera di questo straordinario autore.

Direttore Artistico della mostra è come sempre il giornalista RAI Vincenzo Mollica, mentre il Curatore è Francesco Verni, giornalista, critico e grande esperto di fumetti, nonché braccio destro di Giorgio Cavazzano, che presenta così questa esposizione unica: “Cavazzano 50, disegni, colori & sogni” si apre sull’ultimo, in ordine di tempo, capolavoro: Topo Maltese, una ballata del topo salato, omaggio alla Ballata del mare salato di Hugo Pratt. Per un curioso incrocio di destini, la prima apparizione di Corto Maltese avvenne proprio 50 anni fa, nel 1967, stesso anno della pubblicazione della prima storia disegnata da Cavazzano, Paperino e il singhiozzo a martello.

Il Quadrilatero di Palazzo Bufalini svela capolavori di mezzo secolo di Nona Arte. Qui si ha la possibilità di entrare nello studio del fumettista e di scoprirne il lavoro giornaliero, i bozzetti delle storie, la matita preparatoria delle tavole, la china definitiva. Uno sguardo alle copertine, costruite con guizzo inventivo e lampi di genialità, e si svela quanto, in termine di libertà artistica, possano dare “Paperi e Topi” che da più di 90 anni vivono carta e celluloide. Nella sala degli Specchi si scopre poi come Topolino, Minni, Pippo e Paperino siano (anche) degli attori fenomenali, capaci di calzare ogni ruolo che venga loro assegnato. Certo il regista deve essere un fuoriclasse, e Cavazzano lo è: Casablanca, La Strada, La vera storia di Novecento, Il papero senza passato, l’inedita Star Wars e l’adorabile sfortunato Paperozzi, sono “parodie” da Premio Oscar. Grazie a Vincenzo Paperica si incontrano star del cinema e della musica, si viaggia da Los Angeles a Sanremo, si canta con Mina, Vasco Rossi e Jovanotti. E poi basta girare l’angolo per fare scoperte inaspettate. In questi primi 50 anni, l’arte di Cavazzano si è messa a disposizione di molti editori e personaggi: dal cult Altai & Jonson a Capitan Rogers, dall’Uomo Ragno a Diabolik, da Lupo Alberto a Ken Parker. Nel Quadrilatero può così capitare di incrociare un inedito Punitore o di trovarsi faccia a faccia con Dylan Dog e il suo strampalato assistente Groucho. Fino a riscoprirsi a Venezia, tra coriandoli e stelle filanti, immersi nei colori festosi del Carnevale. Un mondo fantastico creato dal talento senza confini di Cavazzano, un mondo che Giorgio ci permette di conoscere, viaggiare e, perché no, sognare”.

La mostra “Cavazzano 50. Disegni, colori & sogni” verrà presentata al pubblico sabato 15 settembre, alle ore 17:00, presso la splendida Sala dei Fasti di Palazzo Vitelli a Sant’Egidio di Città di Castello, per poi essere inaugurata ufficialmente alle ore 18:00 nella sua sede a Palazzo Bufalini “Il Quadrilatero”.

Saranno presenti: Giorgio Cavazzano, il giornalista RAI Vincenzo Mollica, il curatore della mostra Francesco Verni, il Presidente dell’Ass. Amici del Fumetto Gianfranco Bellini e lo sceneggiatore Francesco Artibani, uno dei principali collaboratori di Giorgio Cavazzano. Madrina di questa edizione sarà invece la bellissima Benedetta Pettinari, “Miss Miluna Umbria” 2018, arrivata a Jesolo fra le 60 ragazze più belle d’Italia al concorso “Miss Italia 2018”. Madre tifernate, padre biturgense, Benedetta è da sempre residente a Lama di San Giustino incarnando così alla perfezione un’unione dei 3 Comuni dell’alta valle del tevere. Un’occasione ghiotta per tutti gli appassionati che potranno inoltre incontrare anche altri grandi nomi del fumetto targato Disney e non, durante tutti i week-end della mostra. Ogni sabato si alterneranno infatti nomi quali Alessio Coppola, Giorgio Di Vita, Massimo Fecchi, Fabio Civitelli, Alessandro Perina e Marco Gervasio.

ORARI APERTURA MOSTRA La mostra, ad ingresso gratuito, rimarrà aperta dal 15 settembre al 4 novembre 2018 con i seguenti orari: dal giovedì alla domenica, dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30. Per informazioni: 331.8158170 / 338.3889022

“TIFERNO COMICS FEST & GAMES” mostra/mercato Il week-end del 20/21 ottobre sarà come sempre dedicato alla ormai attesissima mostra/mercato “Tiferno Comics Fest & Games” che si svilupperà nel Loggiato Gildoni, in Largo Gildoni, Piazza Matteotti e Piazza Fanti e organizzato in collaborazione con la “Scuola del Fumetto di Orvieto”, la “BHC” di Rimini e l’associazione tifernate “Peter Pan”.

Le grandi tensostrutture ospiteranno stand di fumetti d’autore, da collezione, antichità, manga, anime, giochi di ruolo, food giapponese, abbigliamento cosplay e tanto altro!

Domenica 21 ottobre sarà la giornata dedicata al “Cosplay Contest” organizzato dai ragazzi della BHC di Rimini che vedrà radunarsi nel centro storico di Città di Castello centinaia di cosplayer provenienti da tutta Italia, molti dei quali si sfideranno sul palco di Tiferno Comics (alle ore 16:00) per aggiudicarsi i premi come miglior travestimento in ogni categoria prevista dal regolamento.