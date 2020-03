LETTI PER VOI “Ti porterò nello Yucatan”, il primo romanzo di Silvana Moretti

Silvana Moretti, dalla cucina alla fiction. Si chiama “Ti porterò nello Yucatan” il suo primo romanzo… d’amore (Bertoni editore, euro 15).

Dall’amore per la gastronomia a quello che esalta il sentimento e l’eros. Conosciamo Silvana per le numerose pubblicazioni, scritte a quattro mani con l’amica Ida Trotta. Si tratta di volumi poderosi e ponderosi, di taglio storico e antropologico, sui quali l’Inviato Cittadino ha messo mano come curatore o prefatore. Libri che parlano di erbe, di sapori e saperi antichi, rivisitati alla luce di una vigile conservazione, ma anche di un’ardita e inesausta sperimentazione.

Ora Silvana racconta, e si racconta, proiettandosi in una storia di passione e tradimento, in cui spesso si cala e si immedesima, quando non prende le distanze da una figura di donna modernissima e insieme rigorosa e coerente. Flectar, non frangar, come il giunco sospinto dalla corrente. Non tradisce se stessa, ma attraversa l’oceano dei sentimenti, disvelando le pieghe e le piaghe dell’animo, esacerbato dalla disfatta del tradimento. Ma sempre con una nota di ribellione. Perché solo chi cade può rialzarsi.

L’amica scrittrice e poetessa Barbara Bracci scrive una nota introduttiva di livello. Il cinefilo e poeta Bruno Mohorovich le ha dedicato una lirica d’amore. Ben ha fatto Jean Luc Bertoni (l’uomo dell’Orso) a inserire questo libro in catalogo.

Un libro di passione e di passioni, di cadute e risalite. E si adatta perfettamente alla bisogna l’esergo einsteniano: “La vita non ti dà le persone che vuoi, ti dà le persone delle quali tu hai bisogno: per amarti, per odiarti, per formarti, per distruggerti e per renderti la persona che era destino tu fossi”.

E a noi Silvana piace così com’è: né più, né meno.