The Backwards collection, dieci anni di Ars Musiva

The Backwards collection, handmade jewelry exhibition è l’evento che Ars Musiva, ovvero Elena Gentilini e Nicoletta Moretti, ha organizzato in occasione dei dieci anni di attività.

Venerdì 5 ottobre, dalle 16 alle 22, presso lo spazio Your Place, via Guido Rossa snc, Santa Sabina, Perugia (zona Cantiere 21) presentano la collezione di gioielli e ornamenti in mosaico ispirati alle opere d’arte, in pezzi unici, interamente fatti a mano.

Per info contattare il 338.5622753.