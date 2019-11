Terzo week-end di Frantoi aperti, tutti il luoghi della festa in provincia di Perugia

In arrivo il terzo fine settimana della XXII edizione di Frantoi Aperti in Umbria. Sabato 9 e domenica 10 novembre i riflettori saranno puntati sulle città di Assisi con “UNTO – Nei castelli del territorio” (9 e 10 novembre) e Castel Ritaldi “Il Paese delle Fiabe”, dove è in programma “Frantotipico” (10 novembre). Nell’Umbria del Lago i borghi coinvolti saranno Magione, con “Olivagando” (10 novembre); Passignano sul Trasimeno dove è in programma la “Festa dei sapori d’Autunno” (9 e 10 novembre) e Tuoro sul Trasimeno che sarà protagonista con la “Festa dell’olio” (8, 9 e 10 novembre).

Ad Assisi in occasione di “UNTO – Nei castelli del Territorio” sabato 9 novembre si terrà la “Passeggiata di piacere” alla scoperta dei monumenti storici industriali di Santa Maria degli Angeli, con partenza alle ore 14.30 da Palazzo Capitano del Perdono (Piazza Garibaldi), costeggiando le Fonti Medicee e il Palazzetto Mediceo, si arriverà alla Stazione Ferroviaria, passando per la Zona Ex Montedison, oggi Teatro Lyrick e Palaeventi. Si riprenderà sulla via “delle Fornaci” Briziarelli e Tacconi per rientrare al Palazzetto Capitano del Perdono, dove ad attendere i camminatori ci sarà una degustazione di bruschetta con olio nuovo e vino novello (Info e prenotazioni tel. 335 350460). Domenica 10 novembre alle ore 9.00 è in programma il “Trekking tra Olio e Castelli” con partenza dal cimitero di Palazzo di Assisi e che porterà a visitare il Castello di Tordibetto, il Castello di Palazzo di Assisi con Visita in Frantoio e possibilità di pranzare (Info e prenotazioni tel. 333 6049292 –3476974250. A chiudere gli appuntamenti assisani di questo fine settimana, la Tradizionale Castagnata di San Martino in Piazza Garibaldi, a partire dalle ore 16.00.

A Castel Ritaldi “Il Paese delle Fiabe” è in programma “Frantotipico”. Domenica 10 novembre, durante tutta la giornata al Castello di Colle del Marchese si terrà il Mercatino dei Prodotti Tipici e dell’Artigianato locale e sarà anche possibile visitare la mostra video-fotografica "...vivi come terra fertile..."a cura della fotografa Emanuela Duranti. Nella Piazza di Colle del Marchese si terrà il raduno delle auto e moto d’epoca del Moto Club S.C.A.M.E.A. e delle Vespe del Vespa Club Spoleto. Alle ore 9.30 sarà possibile partecipare alla passeggiata tra gli Ulivi alla scoperta delle “Chiese di campagna” e al rientro (ore 12.30) sarà possibile “Pranzare con l’olio nuovo” (prenotazione 334.8681080). Nel pomeriggio un bus navetta gratuito permetterà di visitare il Frantoio Settimi di Colle del Marchese dove i bambini, guidati da Carlo Settimi potranno “Giocare a fare l’Olio” partecipando alla raccolta delle olive ed alla loro lavorazione. La lavorazione e degustazione in frantoio sarà accompagnata da musica popolare. A chiudere la giornata, alle ore 18.30 “La bruschetta più grande del mondo” in Piazza di Colle del Marchese, con degustazione degli altri prodotti locali.

A Magione nella giornata di domenica 10 novembre l’anteprima di “Olivagando” che proseguirà poi nel successivo fine settimana. In programma dalle ore 14 “Olivelando in barca a vela” un giro sul Lago Trasimeno per scattare foto del bellissimo paesaggio olivato che circonda il lago. Dalle 17 poi tanti gli appuntamenti lungo Viale Umbria: le degustazioni di prodotti tipici: ceci, pizza all'olio, bruschette con l'olio nuovo e vino. Per i più piccoli il laboratorio “Play Oil” in lingua inglese a cura di Helen Doron, massaggi a base di olio extravergine di oliva e oli essenziali e musica con il duo “Luca e Benedetta”.

A Passignano sul Trasimeno sia sabato 9 che domenica 10 novembre è in programma la “Festa dei sapori d’Autunno”, per scoprire la magia dell'autunno nel lungolago grazie alle tante degustazioni di olio extravergine di oliva e di altri prodotti autunnali come castagne e vino novello, organizzate ai Giardini Zagabria dove nei due giorni ci sarà il “Mercatino dei Sapori d'Autunno” e la “Festa di San Martino”. Sabato 9 novembre alle ore 16 si terrà poi anche la degustazione di olio extravergine di oliva guidata da un esperto assaggiatore. Sabato dalle 16 alle 18 e domenica, ore 10 - 12 e 16 – 18, sarà possibile visitare la mostra "Il filo della tradizione", presso la sala consiliare del Comune; nei due pomeriggi poi, ore 15 – 18, per i più piccoli ci sarà lo spettacolo di magia con fuoco e trampoli del “Mago Dodo”. A chiudere l’evento, domenica 10 novembre alle ore 17.30 “I Principi di Galles” in concerto con la loro musica Country-Folk.

Tuoro sul Trasimeno sarà protagonista con la “Festa dell’olio” (8, 9 e 10 novembre) l’evento di celebrazione dell’olio nuovo che si aprirà con la visita dei bambini di Tuoro ai frantoi, dove ai ragazzi verrà donata una piantina di olivo a sottolineare l’importanza che questa pianta ricopre per il futuro e per l’intero territorio. Nei tre pomeriggi saranno aperti, presso il Parco il Sodo, i mercatini di prodotti locali e dove sarà possibile assaggiare street food e cenare alla “Taverna dell’Olio”. Venerdì 8 novembre alle ore 21 ci sarà la serata spettacolo “Tuoro’s got talent” a cui parteciperà Bicio il barzellettiere. Sabato 9 Novembre sarà una giornata dove oltre a parlare di Olio extravergine di oliva con l’incontro “Alla scoperta del nostro olio” alle ore 9.00, verrà celebrato il 30° anniversario della caduta del muro di Berlino con l’incontro delle ore 16 sul significato per l’Europa della caduta del muro di Berlino. Alle ore 21 poi ci sarà il concerto rievocativo dei Pink Floyd “1989/2019 trenta anni dopo… The Wall”.

Domenica 10 Novembre alle ore 9.30 si partirà per il “Giro dell'Olio” in Mountain Bike accompagnati dal campione del ciclismo Eros Capecchi, che si snoderà su due percorsi uno di 38 km e l’altro di 25 km. Dalle ore 17 si terrà la degustazione di olio extravergine di oliva guidata da un esperto assaggiatore. A chiudere poi questo fine settimana sarà il concerto, alle ore 18.00 di “Leggera Electric folk band” con le loro rivisitazioni dei grandi successi italiani in chiave rock/folk.