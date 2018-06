Terzo step della stagione concertistica al Sodalizio di San Martino, sotto la direzione artistica dei clarinettisti internazionali Guido Arbonelli e Natali Benedetti. A donare generosamente un’ora di cultura e di evasione alta, due straordinarie artiste, Ilaria Baleani (pianoforte) e Lucia Ferrati (voce recitante), impegnate nel recital “La voce delle donne. Musiche e diari della grandi donne di ieri e di oggi”. Un mix artistico con carattere di eccezionalità, per la qualità della proposta.

Ilaria Baleani, recanatese, già enfant prodige, si segnala nel panorama concertistico italiano per spiccate doti interpretative di grande intensità. La sua speciale attenzione al mondo femminile è emersa nel progetto “Musica InAudita: il volto nascosto del genio femminile” dedicato al repertorio di opere pianistiche di compositrici dall’Ottocento ad oggi.

Andrea Morricone (figlio dell’Oscar Ennio) ha creato appositamente per Ilaria una nuova versione pianistica di “Nuovo cinema Paradiso”. Ilaria Baleani si è anche esibita presso la Radio Vaticana ed ha effettuato applaudite tournée in Sud America. Lucia Ferrati, pesarese, è scrittrice e donna di teatro, lettrice, doppiatrice e speaker in qualificati contesti nazionali. Il recital alla Biblioteca della Fondazione San Martino consisteva in brani musicali di Fanny Mendelssohn, Cécile Chaminade, Amy Beach. Alternati con brani dall’Epistolario di Fanny, da George Sand, Emilie Dickinson e Virginia Woof. Altissimo l’interesse degli ospiti della struttura e dei tanti perugini che hanno ormai accolto l’invito a partecipare a concerti ed eventi di vaglia.